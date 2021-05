O baza de machiaj de calitate, ajutorul tau de nadejde in orice situatie!

In articol:

Aceasta te va ajuta sa obtii un machiaj durabil, sa intinzi mai usor si mai uniform produsele si, totodata, ascunde in mare parte problemele tenului.

Este important sa introduci in rutina zilnica de ingrijire si machiaj un primer de calitate si, in acelasi timp, sa il utilizezi in mod adecvat, astfel incat sa nu interfereze cu alte produse si sa aiba efectul dorit.

Ce este primerul de machiaj?

Primerul creeaza un strat de protectie intre ten si produsele de machiaj. Totodata, este un amortizor care face ca machiajul sa dureze, netezeste suprafata si uniformizeaza tonurile pielii, ascunzand petele si imperfectiunile tenului.

Exista mai multe tipuri de primere special concepute pentru fata sau ochi, iar alegerea acestora depinde de machiaj, de tipul de piele, dar si de preferinte.

Cand ar trebui aplicat?

Indiferent daca folosesti baza de machiaj pentru fata sau ochi, ea trebuie aplicata intotdeauna dupa rutina de hidratare si inainte de machiaj. Aceasta creeaza o bariera protectoare intre piele si machiaj si este important ca tenul sa fie complet curatat si hidratat inainte de utilizarea ei.

Datorita primerului, produsele se aplica mai usor, iar machiajul dureaza intreaga zi. De asemenea, se poate gasi in diverse tipuri pentru diverse probleme ale pielii, netezeste, matifiaza, lumineaza, uniformizeaza culoarea, ascunde roseata, minimizeaza porii sau hidrateaza tenul.

Primerele iluminatoare

Cu baza de machiaj iluminatoare, care contine particule speciale pentru a conferi pielii un plus de stralucire si prospetime, s-ar putea sa nu mai ai nevoie de multe alte produse. Pe langa faptul ca va prelungi durabilitatea fondului de ten, uniformizeaza textura pielii si ascunde petele solare. Contine pigmenti care reflecta lumina si dau pielii o stralucire naturala si discreta.

Primere matifiante

Daca ai tenul gras, vei dori sa folosesti un primer matifiant care ajuta la reducerea stralucirii si controlul sebumului. Se aplica in cantitate mica pe tot tenul sau numai pe zona T, dupa care se continua cu fondul de ten si cu celelalte produse.

Primerul de corectie a culorii

Baza de machiaj colorata se utilizeaza pentru a acoperi petele sau zonele decolorate. De asemenea, se poate gasi in varianta antiroseata, special conceputa pentru pielea afectata de rozacee sau in nuante variate pentru fiecare problema a pielii

Primerul hidratant

Daca pielea ta este deshidratata, pe langa rutina zilnica de ingrijire, ofera-i un tratament suplimentar folosind o baza de machiaj hidratanta! Acesta ajuta la reimprospatarea si conditionarea pielii, oferindu-ti o baza ideala pentru machiaj si ascunzand micile imperfectiuni.

Confera tenului un aspect luminos si prelungeste rezistenta machiajului. Il poti gasi in varianta cu uleiuri naturale, bogat in antioxidanti si cu un efect puternic regenerant.

Primerul pentru fardul de pleoape

Primerul pentru fardul de pleoape, pe langa faptul ca ofera o baza stabila pentru machiaj, are rolul de a creste intensitatea culorilor si a preveni adunarea fardului in pliurile pleoapei. Este un produs special conceput pentru pielea delicata din jurul ochilor.

Se aplica in strat subtire pe toata suprafata pleoapei cu ajutorul unui aplicator sau cu varful degetelor si se intinde uniform, cu miscari delicate. Peste el se va aplica fardul de pleoape.

Baza destinata machiajului de calitate este exact ceea ce ai nevoie pentru a arata impecabil intreaga zi si, totodata, pentru a ascunde micile probleme ale tenului! O gasesti in numeroase variante, la preturi foarte atractive, si merita sa o folosesti si tu!