O cântăreață de muzică populară are sufletul mistuit de dor. Soțul ei și-a pierdut viața la un an de la căsătoria lor

Claudia Stroie, o îndrăgită cântăreață de muzică populară, a vorbit despre tragedia care i-a marcat viața. Artista suferă enorm după ce și-a pierdut partenerul de viață, la doar un an și două luni de la nuntă. Artista și-a întâlnit marea dragoste a vieții ei după multe rugăciuni. Când l-a găsit pe bărbatul potrivit sufletului ei, s-a și căsătorit cu el.

Se pare că destinul a fost prea crunt pentru cei doi îndrăgostiți. Claudia și-a pierdut soțul la doar un an și două luni după ce au făcut nunta. Cântăreața suferă extrem de mult după Dumitru, pe care acum îl mai vede doar în poze.

"În casă e prezent peste tot. Vorbesc cu el, ori de cate ori vreau să fac ceva, mă gandesc cum ar fi facut el, pentru ca traiesc cu amintirea lui", a spus Claudia Stroie. Tânăra a mărturisit, la un post de televiziune, că soțul ei era conștient că viața este trecătoare. "Jumatate este în Rai, jumatate este aici, pe Pământ. Soțul meu râvnea foarte mult Raiul, era conștient ca viata asta este trecatoare", a spus Claudia, rămasă văduvă de tânără.

Claudia Stroie[Sursa foto: Facebook]

Moartea l-a urmărit pe Dumitru de multe ori

Cântăreața de muzică populară a dezvăluit că soțul ei, în vârstă de 30 de ani, a fost implicat în mai multe incidente rutiere. Claudia susține că și înainte de nunta lor, Dumitru a avut un accident în urma căruia s-a ales cu piciorul rupt.

Claudia și Dumitru Stroie[Sursa foto: Facebook]

" Ispitele au fost, au existat în viata noastra. Înainte de casatorie, sotul meu a avut un accident cu sase luni în urma, pe autostrada, o bascula i-a iesit in faţă. Și-a rupt piciorul. A stat pana la nunta cu orteză pe picior. Dupa nunta noastra, la o saptamana dupa, eram împreuna în masina, am avut un accident cu masina mea. Inclusiv in timpul nuntii noastre, doua masini s-au lovit in timp ce veneau dupa mine".

Claudia a primit vestea morții soțului ei într-o dimineață. Cu siguranță, acea dimineață va rămâne cea mai tristă din viața ei: "S-a oprit totul. Nu mai auzeam, nu mai simteam nimic din ce se intampla cu mine".

Claudia Stroie[Sursa foto: Facebook]

Povestea lor de dragoste s-a spulberat într-o fracțiune de secundă. Dumitru a murit la vârsta de 30 de ani, într-un accident tragic. "De cand a murit sotul meu, candela arde nestinsă. Și zi şi noapte, sta aprinsa pentru el si pentru casa noastra. El spunea tot ce conteaza este sufletul, aşa spunea mai ales in ultima luna inainte sa se petreaca evenimentul acesta, spunea ca "eu si maine daca mor, nu-mi pare rau", a mai spus artista.