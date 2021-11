O celebră interpretă de muzică populară, înșelată de soț cu o femeie cu 20 de ani mai tânără: "Era angajata lui, am cunoscut-o întâmplător"

In articol:

Claudia Ghițulescu credea că și-a găsit marea iubire și că totul merge exact așa cum a visat. Totuși, în 2019 artista făcea declarații șocante cu privire la căsătoria ei, care avea să se destrame din cauza unei relații extraconjugale a soțului său.

Acum, după doi ani de la divorț, interpreta de muzică populară a povestit cine este, de fapt, cea cu care fostul ei partener a înșelat-o, dar și dacă este pregătită să își refacă viața, după un mariaj eșuat.

Claudia Ghițulescu a fost înșelată cu o femeie cu 20 de ani mai tânără

Claudia Ghițulescu a recunoscut că bănuia faptul că soțul ei are pe altcineva, însă nu a îndrăznit niciodată să îl acuze, fără să aibă dovezi. Până la urmă, presupunerile artistei s-au dovedit a fi fondate, pentru că a aflat că Marian, cel care îi era partener la acea vreme, avea o relație extraconjugală cu una dintre angajatele lui.

Claudia Ghițulescu [Sursa foto: Instagram]

Mai mult, se pare că solista chiar făcuse cunoștință la un moment dat cu amanta soțului, pe care ajunsese să o și îmbrățișeze, în urmă cu mai mult timp: "Atunci nu am știut, dar bănuiam, simțeam. Avem bănuieli. Am cunoscut-o, am înțeles, înainte. Era angajata lui, am cunoscut-o întâmplător. Fiind și o fată mică față de el și față de mine, o vedeam ca pe un copil. La un moment dat am și îmbrățișat-o…Ea nu are nicio vină, dragostea apare din senin, și atunci, ce să zic?", a declarat Claudia Ghițulescu, pentru Fanatik.ro.

Claudia Ghițulescu și fostul ei soț, în ziua nunții [Sursa foto: Instagram]

Claudia Ghițulescu este pregătită să iubească din nou

Chiar dacă a trecut printr-un mariaj eșuat, Claudia Ghițulescu a declarat că nu își pierde speranța în ceea ce privește găsirea unui nou partener de viață. Artista a mărturisit, însă, că de data aceasta va fi mult mai precaută și va căuta un bărbat care să îi fie alături în momentele grele, când o să aibă nevoie de sprijin: "Trebuie să fie puternic, foarte deștept și foarte sufletist. După asta m-aș ghida, nu cred că după frumusețe. Și să știi că îmi dau seama de la primele întâlniri.

Acum, uitându-mă în trecut, îmi dau seama că îmi lipsea acest lucru. Dar eu, fiind o femeie puternică, nu mi-am dat seama atunci că vreau să fie el grijuliu, atent. Am văzut, însă, că în momentele grele, atunci când ai căzut la pat, ai nevoie de lucrurile astea, și dacă nu le ai… Trebuie să fie sincer, iar eu simt.", a mai adăugat interpreta de muzică populară, pentru sursa amintită.