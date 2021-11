O comoară de 2 milioane de euro, ascunsă în curtea casei lui Leo de la Strehaia! Sora ”prințului” a scăpat porumbelul: ”Eu știu că mama mai avea un butoi cu galbeni”

In articol:

Mama lui Leo de la Strehaia mai deține un butoi plin cu bănuți de aur, lăsat de soțul ei.

Doar Patroana știe locul unde este ascuns aurul

Comoara ar fi ascunsă undeva pe proprietatea familiei, la Strehaia, crede sora lui Leo . Un astfel de butoi valorează în jur de 2 milioane de euro, însă nimeni nu știe unde se află în afara Patroanei, care este acum în spatele gratiilor.

”Patroana, nu știu, mai are galbeni, nu mai are. Ea zice că nu mai are dar eu știu că ea mai avea un butoi de galbeni”, s-a scăpat Olga, sora lui Leo, într-o înregistrare făcută zilele trecute, pe Youtube.

Teoria nu este una nouă, mai ales că și Leo este convins că mama lui a încercat să ascundă aurul de el, pentru ca aceasta să nu-l risipească cum a făcut cu restul averii. Anul trecut, Leo a întrebat-o pe mama lui dacă nu-i spune unde este butoiul cu galbeni, însă aceasta i-a răspuns că n-are de gând să facă acest lucru.

Mama lui Leo, acasă, la Strehaia

”Dacă cumva se întâmplă ceva cu tine, nu-mi spui unde sunt galbenii?”, a întrebat-o Leo pe mama lui.

”O să mă prefac că sunt moartă, să văd cine mă plânge și cine mă caută la saltea după bani”, i-a răspuns femeia.

Aurul de la Strehaia, imposibil de găsit

Vestea proastă este că aurul de la Strehaia, dacă acesta mai există, este aproape imposibil de detectat, pentru că tatăl lui Leo și-a îngropat averea folosind o tehnică de bruiere a detectoarelor de metale. Bărbatul a folosit o folie de plumb în care a învelit butoaiele cu aur, iar deasupra a turnat o placă de beton de 3 metri, peste care a turnat pământ.

Leo a reușit să găsească doar unul din butoaiele despre care se crede că ar fi încă îngropate la Strehaia, după ce tatăl lui a murit.

”Tata îngropa galbenii în pământ. Făcea o groapă de vreo 3-4 metri adâncime și acolo punea butoiul de galbeni. Cât avea tata, 2-3 butoaie de-alea de bere, de 80 de litri, pline cu aur.

Dar nu le punea în pământ și gata! Le punea în folie de plumb de 5 mm și înfășura să nu fie detectate. Nouă nu ne arăta locul unde le pune, doar bănuiam. Cât a trăit tata, eu n-am știut”, a povestit Leo de la Strehaia cu ceva vreme în urmă.

Leo a găsit doar o găleată de 10 litri plină cu aur

”A murit tata, a rămas mama, după vreo lună de zile i s-a făcut rău și am dus-o la spital.

Înainte s-o duc la spital, am întrebat-o: ”mamă, dacă se întâmplă ceva cu tine, Doamne ferește, trebuie să-mi spui și mie unde e aurul, că nu știe nimeni”... Și mama mi-a arătat.

Leo de la Strehaia a cules milioane de euro din grădină

Și eu m-am dus acasă să caut aurul. M-am dus acasă și am săpat o zi întreagă cu picamere, pentru că nu era doar folia aia, tata a băgat și beton 3 metri peste ele. Am adus excavator, am făcut...

Când am găsit acolo, ce lăsase tata, am luat o găleată mare, de zece litri, plină cu galbeni. Am schimbat aurul... era cam 2 milioane de euro. Și am plecat la București, că mie îmi plăcea atunci de Loredana (Chivu, n.r.) și m-am dus să-i cumpăr mașină”, a mai povestit Leo de la Strehaia.