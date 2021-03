O concurentă de la Burlacul a aruncat bomba: „Am auzit că ai iubită”! Cum a reacționat Andi Constantin

In articol:

Andi Constantin de la Burlacul a decis că a venit momentul să cunoască trei dintre concurente mai bine. Râvnitul burlac le-a chemat la o întâlnire pe Iulia Cazacu, Malinka Zina și Roxana Răpăilă. Cei patru au fost împreună la karting, unde Andi Constantin a încercat să le cunoască mai bine pe pretendentele la inima lui, dar și cât de competitive sunt.

„Cele trei fete sunt destul de impunătoare. Vreau cumva să le pompez spiritul ăsta de competiție și să văd ce iese la iveală. Dacă există fairplay, dacă există viclenie și faptul că vor avea o confruntare directă, una cu cealaltă, îmi va arăta cum stau lucrurile", a dezvăluit Andi Constantin.

În urma întâlnirii, Iulia Cazacu a cerut să poarte o discuție separată cu Andi Constantin. Concurenta l-a întrebat sincer pe burlac dacă are cumva o iubită acasă, fiind un zvon în rândul fetelor. „Se zvonește așa. Am auzit că ai iubită. Eu îți spun ce am auzit și îți spun ce se aude, ce spun fetele", i-a mărturisit Iulia Cazacu bărbatului pe care încearcă să îl cucerească. Andi Constantin a negat faptul că ar avea o iubită.

„Ce aș putea eu să fac ca să îți demostrez? Cum pot combate acest lucru? Poate timpul ne va spune acest lucru! Te asigur că nu este vorba de nicio iubită. Sunt foarte prezent în experiența asta și tocmai de asta am venit", i-a răspuns burlacul.

Citeste si: S-a aflat cine este femeia care a atacat-o pe Mirela Vaida: „Îmi este teamă”- bzi.ro

Discuția dintre Andi Constantin și Iulia Cazacu [Sursa foto: Captura Video]

Andi Contantin de la Burlacul, dezvăluiri despre prima sa iubită: „Este tiparul de femeie pe care îl caut”

Celebrul burlac a făcut dezvăluiri neașteptate din trecutul său. Andi Constantin a vorbit despre prima fată care i-a furat inima, alături de care a avut o relație de doi ani de zile. Cei doi s-au despărțit din cauza distanței și a geloziilor.

Citeste si: Concurente Burlacul 2021! Cine sunt cele 14 de fete care au primit trandafirul de la Andi Constantin FOTO

„Am fost doi ani cu ea. A fost prima mea iubită, cu adevărat. Acum îmi ghidez relațiile după cum a fost ea. A fost un monument de feminitate și de căldură. M-a iubit peste măsură. Din păcate, distanța ne-a făcut să încetăm relația. Nu era în oraș, locuia la 300 kilometri de mine.

Aveam 21 de ani, eram foarte gelos, ea era de aceeași vârstă. E frumoasă, are ochii verzi. Cred că eram prea tânăr, dar acum o regret, o pierd cu drag în suflet. Este tiparul de femeie pe care îl caut. Nu mai ținem legătura, așa e mai bine pentru amândoi”, a mai povestit Andi pentru VIVA.ro.