O concurentă din Italia a făcut senzație pe scena X Factor! VIDEO

O prestaţie fantastică a ridicat în picioare juraţii X Factor, în această seară, la Antena 1. O tânăra din Italia a reuşit să-i convingă pe toţi că are şanse mari să plece acasă cu marele trofeu din cel de-al nouălea sezon.

Tânăra se numeşte Sonia Mosca, are 27 de ani şi vine din Italia. Nu este o necunoscută acasă. În Peninsulă, a câştigat un concurs de talente. Sonia, o italiancă din Napoli, povestește că are muzica în sânge pentru că provine dintr-o familie de muzicieni. Tatăl ei e baterist, iar mama este soprano. (Vezi şi: Moment emoționant la X Factor! Ana Maria German este în scaun cu rotile și a cântat din tot sufletul pe scenă: "Am fost declarată moartă...")

Sonia provine dintr-o familie de muzicieni

Sonia Mosca, concurentă X Factor: Provin dintr-o familie de muzicieni. Tatăl meu e baterist, iar mama e solist vocal, este soprană. Aşadar, m-am născut şi am crescut cu muzică.

Loredana a fost fascinată de ea, iar Delia i-a mărturisit că este cea mai bună voce pe care a auzit-o până acum.

Delia, jurat X Factor: Ultimul X Factor a fost câştigat de o fată din Filipine care era la mine în grupă şi cred că eşti mai bună ca ea. Asta cred.

Loredana, jurat X Factor: Ai cântat ca un Ferrari. Ai acea forţă.

“Așa mă exprim cu adevărat, fără barieri, fără mască, fără filtre”, a adăugat concurenta.

Vocea ei a cutremurat scena și astârnit aplauzele tuturor. Florin Ristei a spus că piesa interpretată de Sonia este una dintre preferatele lui. Juriul s-a ridicat în picioare, extaziat de talentul frumoasei italience.

"Mama mea!", a exclamat extaziat Florin Ristei

"Nu se oprește!", spune Răzvan din culise.

În Italia, Sonia Mosca a reușit deja să câștige un concurs de muzică intitulat “All Together Now” la unul dintre posturile lor de televiziune, iar acum și-a încercat norocul în România. Fiind pentru prima dată la noi în țară, Sonia spune că vrea să-și facă vocea auzită pe scena X Factor.

În acest sezon, Loredana va fi mentorul grupei de băieți cu vârste sub 24 de ani, Ștefan Bănică va căuta factorul X în rândul fetelor de aceeaşi vârstă, Florin Ristei a primit Grupurile, în timp ce Delia crede în categoria mixtă.

