O copilă de 12 ani din Târgu Jiu, snopită în bătaie cu palmele și picioarele de alte adolescente. Imaginile ȘOCANTE au ajuns pe internet

Un videoclip de-a dreptul revoltător a fost distribuit în mediul online! O copilă, în vârstă de 12 ani dintr-o comună gorjeană, a fost bătută cu bestialitate de alte adolescente cu vârste cuprinse între 15-17 ani, pe o stradă din Târgu Jiu. Cazul a intrat în atenția oamenilor legii, care le-au reținut pe acestea.

„ In urma investigațiilor efectuate de polițiști a reieșit faptul că la data de 10 mai a.c., in timp ce o minora de 12 ani, din comuna Jupanesti se afla pe Aleea Unirii din Târgu Jiu (in zona Complexului Comercial Gârdu), a fost agresata si amenințată cu acte de violenta de patru minore cu varste cuprinse între 15 si 17 ani, din comuna Săulesti, Jupanesti, respectiv orasul Țicleni.

In cauza s- a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare și lovire sau alte violențe, in care se continuă cercetările pentru stabilirea imprejurarilor in care a avut loc fapta.

Politistii au luat masura reținerii pt 24 de ore si au introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj doua minore de 17 ani, din comuna Saulesti si orasul Ticeleni, iar celelalte doua minore urmează sa fie examinate in vederea stabilirii discernământului”, a transmis IPJ Gorj.

Fată bătută Târgu Jiu[Sursa foto: Captură YouTube]

Scenele șocante au ajuns pe internet

Clipul video, în care fata de 12 ani este lovită cu sălbăticie, a ajuns pe internet. În imaginile respective se poate observa cum adolescenta este bătută și umilită de alte trei tinere. Fata este lovită cu palmele, trasă de păr, scuipată, iar la un moment dat este trântită la pământ, acolo unde tinerele continuă să o lovească. Incidentul de-a dreptul revoltător s-a întâmplat pe o stradă din Târgu Jiu.

Ba mai mult decât atât, fetei de 12 ani i se reamintește că a fost avertizată că dacă va fi prinsă în oraș va fi bătută. Nu este primul incident de acest gen, care a avut loc în Gorj.

