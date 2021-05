O cunoscută artistă face dezvăluiri cutremurătoare. La 19 ani, a fost agresată de un producător muzical: "M-a abandonat, însărcinată, la colțul străzii"

In articol:

Lady Gaga a anunțat că a fost abuzată la vârsta de 19 ani. Cunoscuta interpretă și-a deschis sufletul și a vorbit despre una dintre cele mai complicate perioada din viața ei.

Lady Gaga, abuzată și însărcinată la 19 ani

Lady Gaga este una dintre cele mai apreciate și cunoscute artiste din lumea întreagă. De-a lungul timpului, vedeta a reușit să bucure mii de oameni cu piesele sale. Însă, puțini știau acest detaliu din viața cântăreței.

La vârsta de 19 ani, Lady Gaga a fost abuzată de un producător. Cu lacrimi în ochi, artista a făcut primele dezvăluiri despre momentele cumplite prin care a trecut.

"Aveam 19 ani și lucram în industrie, iar un producător mi-a cerut să mă dezbrac. Am refuzat și am plecat, dar m-au amenințat că îmi vor arde toate CD-urile. Și nu s-au oprit. Pur și simplu am paralizat și.... Nici măcar nu-mi mai amintesc", a declarat Lady Gaga.

Ba chiar mai mult de atât, a rămas însărcinată în urma agresiunii. Au urmat clipe de coșmar pentru artistă, iar timp de mai bine de doi ani s-a luptat cu această traumă. Nici nu a vrut să mai audă de cel care i-a făcut rău, dar cu toate acestea nu a vrut să îi dezvăluie identitatea.

"Nu-mi mai simțeam trupul. La început am simțit durere, apoi amorțeală, apoi mi-a fost rău săptămâni de-a rândul. Mi-am dat seama că a fost aceeași durere pe care am simțit-o când persoana care m-a violat, m-a abandonat, însărcinată, la colțul străzii, la casa părinților mei, pentru că vomitam și îmi era rău. Pentru că am fost abuzată și încuiată în studio, luni de-a rândul", a declarat Lady Gaga.