O cunoscută artistă se confruntă cu grave probleme de sănătate! "Sunt în fază terminală acum..."

Sarah Harding, membră a trupei Girls Aloud, se confruntă cu grave probleme de sănătate. În urmă cu scurt timp, artista declara faptul că, din păcate, Crăciunul din 2020 poate să fie ultimul pentru ea. Diagnosticul crunt pe care l-a primit!

Sarah Harding, probleme grave de sănătate

Sarah Harding, în vârstă de 39 de ani, duce o luptă crâncenă cu cancerul. În ciuda tratamentelor de chimioterapie din ultimele opt luni, cântăreața susține că, din păcate, cancerul s-a extins și la coloană.

„În decembrie, doctorul mi-a zis că probabil Crăciunul care urma să vină va fi probabil ultimul. Sunt în fază terminală acum și nu știu câte luni mi-au mai rămas de trăit”, a explicat Sarah.

Totodată, se pare că artista ia în considerare opțiuni de tratement, însă nu vrea să facă radioterapie, pentru că acest lucru ar însemna să își piardă părul. Sarah susține că, indiferent de cât i-a mai rămas, nu vrea să se vadă fără păr.

Cu toate acestea, nu vrea să se gândească la ceea ce urmează și vrea să se bucure din plin de timpul pe care îl mai are.

„Nu vreau să simt că îmi voi petrece timpul care mi-a mai rămas ascunzându-mă. Încerc să trăiesc și să mă bucur de fiecare secundă din viața mea, indiferent de cât mi-a mai rămas”, a mai spus Sarah.

În luna august a anului trecut, Sarah anunța faptul că a fost diagnosticată cu cancer mamar.

„Bună, tuturor, sper că sunteți toți în siguranță și bine în aceste timpuri nesigure. Nu am mai postat aici de foarte mult timp, mulțumesc tuturor celor care au încercat să dea de mine, a contat enorm pentru mine. Acum simt că a venit timpul să împărtășesc cu voi ce mi se întâmplă.

Nu există o modalitate ușoară de a anunța acest lucru și, de fapt, nici măcar nu -mi vine să scriu asta, dar asta este. La începutul acestui an am fost diagnosticat cu cancer de sân și acum câteva săptămâni am primit veștile devastatoare că cancerul a avansat alte părți ale corpului meu.

Sarah Harding[Sursa foto: Instagram]

În prezent, fac ședințe de chimioterapie săptămânale și mă lupt cât de mult pot cu boala. Știu că acest lucru ar putea fi șocant să-l citiți pe social media și nu asta este intenția mea.

Dar săptămâna trecută s-a menționat pe online că am fost văzută în spital, așa că acum simt că este momentul să le spun oamenilor ce se întâmplă și acesta este cel mai bun mod în care pot să mă gândesc să fac acest lucru”, a scris Sarah în august.