O cunoscută vedetă din România trece prin momente cumplite! I-a recidivat cancerul: "Mă gândeam că nu mă mai trezesc"

Bianca Sârbu a reușit să învingă boala cea grea în urmă cu ceva timp, însă aceasta a recidivat. Actrița a fost nevoită să se opereze chiar de ziua ei de naștere. Prin ce chinuri a trecut în toată această perioadă ne spune chiar ea.

Bianca Sârbu, lupta cu cancerul

Viața Biancăi Sârbu este una plină de încercări, însă reușește mereu să fie cu zâmbetul pe buze și să treacă peste orice obstacol. În urmă cu ceva ani, artista a fost diagnosticată cu cancer de piele, iar, la vremea respectivă, a reușit să îl învingă. Însă, din păcate, se pare că boala revenit.

În cadrul unui interviu, actrița a făcut primele dezvăluiri despre această perioadă dificilă. A fost nevoită să se opereze chiar de ziua ei, însă cel mai frică i-a fost că nu se mai trezește din operație.

„Mi-a fost frică de anestezia totală. Mă gândeam că nu mă mai trezesc., cine are grijă de copii … niște nebunii… M-am operat la spitalul Floreasca, personalul a fost minunat”, a spus Binaca Sârbu, într-o emisiune TV.

Cu toate acestea, Bianca Sârbu a demonstrat încă o dată că este o luptătoare. La momentul actual, actrița susține că este vindecată 100%.

Bianca Sârbu[Sursa foto: Captură YouTube]

„În momentul ăsta sunt vindecată 100%. Mi-am scos și o aluniță pentru că e clar că eu am niște probleme și nu am vrut pe viitor să ajungem la toate celelalte. Sunt vindecată 100%, dar acum depinde de mine să am grijă, să mă duc la controale”, a mai spus aceasta.

După ce i-a murit soțul, Bianca și-a găsit alinarea în brațele lui Bogdan, bărbatul care a făcut-o să uite de toate problemele.

Se pare că sufletul ei pereche a fost extrem de afectat în momentul în care a aflat că boala a revenit.

„Mai dărâmat a fost soțul meu. Cred că s-o fi gândit că-l las cu doi copii pe cap, dar nu cred. Dar m-am gândit…”, a mai mărturisit artista.