O femeie a găsit o sticlă de apă pe capota mașinii! A aflat ce însemnă, de fapt, și a rămas mască

O femeie din SUA, Hayley West pe numele său, a găsit o sticlă de apă pe capota mașinii personale. La scurt timp, tânăra a aflat ce însemnă, de fapt, obiectul respectiv pus în locul acela al autoturismului, motiv pentru care a ținut să povestească și celorlalte femei, pentru a fi atente în cazul în care pățesc la fel.

Așadar, Hayley West a făcut o postare pe contul personal de TikTok, acolo unde le-a avertizat pe femei de pericolul la care sunt expuse, în cazul în care găsesc o sticlă de apă pe capota mașinii.

Sticlă de apă pe capota mașinii [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Hayley West a fost speriată de experiența trăită

Hayley West, o tânără din SUA, a mers la un magazin pentru a-și face cumpărăturile. După ce a terminat, aceasta a ieșit din supermarket, moment în care și-a dat seama că este urmărită de un bărbat, în mod insistent.

Speriată fiind, femeia a intrat într-un alt magazin, pentru a scăpa de respectivul individ, iar când a ieșit de acolo, și-a găsit mașina în parcare, iar pe capota automobilului, o sticlă de apă. În acel moment, Hayley a povestit totul în mediul online și a realizat un videoclip, pe care l-a postat pe platforma TikTok.

„Efectiv acum am pielea de găină, mi s-a întâmplat cel mai ciudat lucru. Am ieșit de la(...) și m-am îndreptat către mașina mea, aflată acolo în parcare. Am văzut un tip care mergea cam aproape de mine, se apropia tot mai mult și mă tot întreba cum mă cheamă.

L-am ignorat complet și am continuat să merg, însă și el a continuat să mă urmărească. S-a îndreptat spre mașina mea, dar nu am reacționat, pentru a nu-și da seama că este a mea, deși cred că știa deja acest lucru.(...) Când m-am întors la mașină, pe capotă era o sticlă cu apă. Nu mi s-a mai întâmplat niciodată așa ceva. E foarte important să fii atentă, mai ales dacă ești femeie”, a spus Hayley West, pe TikTok.

Filmarea sa a devenit virală pe internet, iar o altă femeie, Elle pe numele său, a povestit că a avut o experiență asemănătoare, motiv pentru care a explicat concret ce înseamnă acest lucru, mai precis când găsești o sticlă de apă pe capota mașinii.

„Haley a fost urmărită de un bărbat, iar după ce s-a întors la mașina ei, a găsit o sticlă cu apă pe capotă. Această este o tactică folosită de traficanți și răpitori, pentru a va face să ieșiți din vehicul și să reacționați, să luați sticlă cu apă aflată acolo.

Dacă ți se întâmplă să găsești o sticlă cu apă pe capota mașinii tale, atunci când te întorci la ea, nu te grăbi să o iei, ci arunc-o de pe capotă. Mai mult, dacă simți că te urmărește cineva și te simți amenințat, nu te grăbi să conduci spre casă, ci mergi într-o altă direcție, la o secție de Poliție sau la un service auto pentru a-ti verifică mașina, ca nu cumva să îți fi pus cineva un GPS cu ajutorul căruia să te urmărească.

Dispozitivele GPS pot fi plasate în partea de jos a mașinii și pot oferi locația în care te afli, ceea ce este periculos. Traficanților nu le pasă câți ani ai, dacă te vor, vor încerca să te prindă. Fii mereu cu băgare de seamă, stai în siguranță”, a spus Elle, pe internet.

