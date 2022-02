O femeie a primit răspunsul scrisorii pe care a băgat-o într-o sticlă și a aruncat-o în mare acum 25 de ani! Unde a ajuns scrisoarea și cine a găsit-o / FOTO

In articol:

Joanna Buchan, un medic stabilit în Australia, a avut parte de o surpriză de proporții în momentul în care a descoperit că a primit un răspuns la scrisoarea pe care a aruncat-o în mare pe vremea când avea 8 ani.

De atunci au trecut 25 de ani, iar femeia a rămas cu gura căscată când a văzut unde a ajuns sticla în care a încolăcit o bucată de hârtie.

Joanna Buchan are acum 34 de ani și mare i-a fost uimirea când a descoperit printre mesajele de pe facebook că cineva i-a găsit scrisoarea pe care a scris-o în urmă cu 25 de ani.

Acest lucru a avut loc în anul 1996, făcând parte dintr-un proiect de la școală. Sticla cu scrisoarea a ajuns intactă până la o insulă nelocuită din Norvegia, parcurgând în tot acest timp 800 de mile.

Această scrisoare a fost găsită de către Elena Andreassen Haga în luna iulie a anului 2020. Femeia a căutat-o pe Joanna pe rețelele de socializare, a găsit-o și i-a scris un mesaj prin care o anunță că scrisoarea ei a fost găsită.

Joanna Buchan [Sursa foto: Facebook]

Care a fost reacția Joannei?

Întâmplarea face ca Joanna să dea de acel mesaj abia acum două zile. Ulterior, femeia a scris un mesaj prin care și-a exprimat uimirea și bucuria când a văzut că scrisoarea ei a fost găsită de cineva, chiar și după 25 de ani.

„La început nu mi-am amintit mesajul din sticlă, dar apoi am început să am o vagă amintire despre un proiect pe care l-am făcut la școală.

„A fost o amintire plină de praf, dar odată ce am văzut scrisoarea de care știam imediat că sunt eu, mi-am recunoscut scrisul de mână, care cu siguranță nu este la fel de îngrijit acum.

„Tocmai am murit de râs când am citit-o înapoi – mai ales cum am încheiat-o cu „Apropo, urăsc băieții”.

„A fost doar o bucată de hârtie încolăcită. Nu pot să cred că a supraviețuit atât de mult în Marea Nordului.”

„Chiar nu-mi vine să cred că a supraviețuit 25 de ani în Marea Nordului.

„A fost doar o bucată de hârtie încolăcită îndesată într-o sticlă sprite veche, așa că sunt atât de șocată încât a apărut pe o mică insulă nelocuită din Norvegia.

„Profesorul meu de atunci a luat legătura cu mine și a fost foarte încântat că a fost găsit.

„O sticlă a fost găsită devreme după ce sticlele au ieșit în larg, dar nu au fost găsite altele de 25 de ani.

„Am fost atât de șocată când am primit mesajul că a fost găsit”, a declarat Joanna.

Joanna Buchan [Sursa foto: Facebook]

Ce era scris în scrisoare?

Joanna a recitit scrisoarea, amuzându-se teribil de ce a putut să scrie la vârsta de 8 ani. Mesajul din finalul scrisorii este mai mult decât copios.

„Dragă descoperitor, numele meu este Joanna Buchan.

„Am opt ani și jumătate. Colectionez pogs și iubesc ursuleții de pluș. Am un câine pe nume Dougal și ziua lui este pe 29 martie și va împlini 15 ani în zilele câinelui, așa că va împlini o sută și ceva!

„Am o casă destul de mare și am cel mai bun prieten. Îmi place să colecționez blu tack, dar mama mea urăște asta. Proiectul școlii noastre este despre oficiile poștale, iar cel de anul viitor este Charlotte’s Web. Este un roman. Dar eu iubesc dulciurile. Apropo, urăsc băieții.”

