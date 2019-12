i-a scris femeia consilierului publicației The Sun.

„Mi-a spus că mă iubește”

„Era șocat și trist, așa că am stat o oră. I-am spus că are nevoie să fie activ și să își facă prieteni noi. I-am sugerat să alerge și am fost fericită, pentru siguranța lui, când următoarea săptămână a venit la clubul meu local de alergat. Nu m-am gândit la altceva decât că este cu 20 de ani mai tânăr ca mine. Dar ne-am unit și am devenit prieteni. Am început să îmi petrec timp cu el, eram doar eu cu el. Într-o zi, m-a invitat în apartamentul lui și nu ne-am putut abține. Sexul a fost o nebunie de nedescris. De atunci avem o aventură pasională. Mi-a spus că mă iubește și vrea să fie cu mine pentru tot restul vieții. Mă trec fiorii numai când mă gândesc cine este. Nu își dorește copii, așa că spune că asta nu este o problemă. Dar vine Crăciunul, moment pentru familie, așa că ce voi face? Îl iubesc. Dar va merge? Care va fi reacția fiicei mele?”, a mai scris femeia, conform Cancan.