O femeie de 90 de ani, prima persoană din lume vaccinată împotriva coronavirusului

O femeie de 90 de ani din Irlanda de Nord este prima persoană din lume care s-a vaccinat împotriva coronavirusului, cu vaccinul Pfizer şi BioNTech. Acest moment este începutul campaniei de vaccinare din Marea Britanie.

Margaret Keenan (Maggie) este prima persoană din lume, care a primit vaccinul anti-COVID-19. Aceasta a declarat că s-a simțit „foarte privilegiată” să primească vaccinul la Spitalul Universitar din Coventry. Prim-ministrul Boris Johnson a declarat faptul că acest program este cea mai amplă campanie de vaccinare din istoria Marii Britanii. Femeia de 90 de ani a fost vaccinată de către asistenta medicală May Parsons la Spitalul Universitar al orașului, la 6.31 dimineața.

”Dacă eu pot la 90 de ani, și voi puteți.”, este mesajul transmis de Margaret Keenan.

Aproape 800.000 de doze de vaccin au fost distribuite în Marea Britanie, urmând ca până la sfârșitul lui 2020 să ajungă alte milioane de doze.

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii și soțul ei vor în curând vaccinul Pfizer-BioNTech. Presa britanică scrie despre faptul că suverana, în vârstă de 94 de ani, şi soţul său, prinţul Philip, 99 de ani, vor fi amândoi vaccinaţi cu prioritate din cauza vârstei lor şi nu în virtutea unui tratament preferenţial.

Marea Birtanie a devenit prima țară din lume care a aprobat folosirea vaccinului împotriva coronavirusului, produs de Pfizer/BioNTech. Vaccinul oferă o protecție de până la 95% împotriva virusului ucigaș din China. Autoritățile îi sfătuiesc în continuare pe cetățeni să nu se relaxeze, respectarea măsurilor fiind în continuare una dintre cele mai importante arme în combaterea virusului.

