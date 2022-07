O femeie din Botoșani a mers în exact același loc în care a murit românca atacată de rechin. Ce a observat în apa Mării Roșii: "Am făcut baie fix acolo"

In articol:

Roxana Donisan și austriaca Elisabeth Sauer și-au pierdut viața într-un mod brutal în Egipt, după ce au fost atacate de un rechin. Acum, la câteva zile de la dubla tragedie, ies la iveală detalii halucinante.

O turistă din Botoșani, care a fost în aceeași stațiune, susține că cele două femei nu sunt singurele victime ale rechinilor, ci au mai fost, de-a lungul timpului, cazuri de acest fel.

"În fiecare an se întâmplă accidente de genul acesta"

Angie Straticiuc, o femeie din Botoșani, pasionată de călătorii, a făcut dezvăluiri neașteptate despre locul în care Roxana Donisan și Elisabeth Sauer și-au pierdut viața. Românca a povestit recent, pentru presa locală, că a fost în aceeași stațiune în care cele două femei au fost atacate de rechin, însă nu acum, ci în urmă cu aproape 20 de ani.

Ea susține că tragedia din Egipt nu este prima de acest fel, ci au mai fost cazuri trase la indigo: "Vreau să vă spun că și eu am făcut baie fix acolo. Deci eu am fost în Egipt în anul 2004, în primăvară. Și tot așa, am făcut și scuba și snorkeling, de toate. Marea Roșie oferă un peisaj absolut unic în zona aceea. Și vreau să spun că în vară, la fel, au murit turiști, deci nu este o noutate. A fost o noutate pentru noi pentru că a murit un turist român, dar în fiecare an se întâmplă accidente de genul acesta.", a declarat Angie Straticiuc pentru Botoșăneanul.

Angie Straticiuc [Sursa foto: Captură YouTube]

"Acei rechini migrează, deci practic ei nu trăiesc acolo!"

Femeia din Botoșani susține că rechinii nu stau, de obicei, în acele zone, ci trăiesc la adâncimi mari, însă migrează uneori, din diferite cauze: "Nu există rechini acolo, dar sunt diverse cauze pentru care acei rechini migrează, deci practic ei nu trăiesc acolo, ei trăiesc la adâncimi foarte mari.

Nu știu care sunt cauzele, acum au spus că au fost oile acelea moarte și din cauza asta. Nu știu exact, dar lucrurile astea se întâmplă, din păcate, nu numai acolo, se întâmplă în foarte multe locuri.", a mai spus Angie Straticiuc, pentru sursa menționată.