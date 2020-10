O femeie din Constanța a fost fugărită de o haită de câini în cimitir [Sursa foto: PixaBay]

In articol:

O constănțeancă s-a dus, sâmbătă, la Cimitirul Municipal Constanța pentru a aduce omagii tatălui său. Femeia nu a bănuit ceea ce urma să se întâmple la câteva minute distanță. În timp ce se întorcea spre locul unde și-a parcat mașina, femeia a fost încolțită de o haită de câini de talie mare. De frică, femeia s-a urcat pe crucile aflate lângă ea, unde a stat aproximativ 5 minute. Femeia a fost alergată de câini până a ajuns la mașină, motiv pentru care și-a luxat piciorul.

„Neavând telefonul la mine și fiind singură în zonă, în disperarea de a ajunge în siguranță la mașină, alergând printre morminte, mi-am luxat piciorul. Consider că e inadmisibil să plătesc loc de veci de peste 10.000 lei și să mă mănânce cainii în anul 2020. Specific ca erau cel putin 5 câini. După, doi dintre ei m-au alergat până la mașină. Era cât pe ce să mă muște”, a continuat femeia care tocmai a trecut prin șocul vieții.

Constănțeanca alergată de câini în cimitir, nemulțumită de administrația cimitirului

Femeia atacată a încercat să vorbească cu responsabilii cimitirului, însă s-a izbit de o nepăsare cruntă. I-a fost transmis că patrupezii nu aparțin cimitirului. Ei au dat vina pe Primărie, care nu i-au lăsat să ridice un gard care ar fi blocat pătrunderea câinilor în incinta cimitirului.

Cimitirul Municipal Constanța, unde femeia a fost fugărită de câini[Sursa foto: Replica de Constanța]

„Ajunsă acasă am contactat administrația care mi-a raspuns sec: “nu sunt câinii nostri, doamnă” și că de ce nu m-am dus direct la ei, la administratie. Eu urlam de durere, nu puteam nici să respir, și ei voiau să mă duc la administrație. Am ajuns vai de capul meu… am condus până acasă, apoi m-am oprit la farmacie, mi-am luat unguente și o pungă de gheață”, a mai adăugat femeia.

Sursă: Replica de Constanța