O femeie fără șanse de supraviețuire a fost salvată de Leon Dănăilă. Cazul a fost un miracol și pentru renumitul medic: "Am operat-o și după 10 zile a început să meargă". Cum a fost răsplătit de fiica pacientei

Leon Dănăilă este prin definiție un om de știință, însă a declarat des că a efectuat operații pe care le consideră adevărate miracole. Cazul unei paciente, căreia alți medici nu îi mai dădeau vreo șansă de supraviețuire, a fost salvată de neurochirurgul Leon Dănăilă.

Cum a salvat Leon Dănăilă o femeie care se află în comă profundă

Pentru renumitul medic a fost un miracol și afirmă cu tărie că "medicii chirurgi lucrează mână în mână cu Dumnezeu".

Leon Dănăilă, cel mai mare neurochirurg din Europa, invitat în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură KANAL D]

Profesorul Leon Dănăilă își amintește și astăzi cazul unei paciente pe care a salvat-o în 1997. Femeia ajunsese la spital în comă, iar medicii erau rezervați cu privire la șansele sale de supraviețuire. După ce i-a salvat viața acestei femei, medicul a primit o răsplată uriașă de la fiica acesteia. Leon Dănăilă își amintește cu drag că ceea ce a primit nu a fost pentru el, ci pentru pacienții săi.

"Noi, ca și chirurgi, mai ales în neurochirurgie, lucrăm mână în mână cu Dumnezeu. Eram la vizită, eram șef atunci. Colegii mei au zis: e pe moarte, e în comă, are o tumoră, nu mai are nicio șansă.

Eu m-am dus la ea, am văzut că mai respira din când în când. Atunci am întrerupt vizita și am spus: o ducem în sala de operație, întrerupem vizita și o operăm acum de urgență. Am operat-o de urgență, bolnava și-a revenit, după 10 zile vorbea și a început să meargă.", a mărturisit Leon Dănăilă în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

"Întâmplător fiica sa lucra la Ministerul de Finanțe și a venit la mine și m-a întrebat cum poate să mă ajute.

Și am spus: < > Și așa a făcut, m-a ajutat. Tot pentru bolnavi, nu am primit eu niciun leu, nici nu am vrut.", a povestit neurochirurgul Leon Dănăilă, la "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Neurochirurgul Leon Dănăilă: "Toată viața am luptat pentru binele bolnavului"

Renumitul neurochirurg Leon Dănăilă își duce viața modest. A renunțat la mașină și merge cu metrou. Ar fi avut posibilitatea în cei peste 60 de ani de carieră să adune averi întregi, însă tot ce a avut a investit pentru binele pacienților săi.

"Eu toată viața am luptat pentru binele bolnavului. Satisfacția mea cea mai mare nu a fost averea nicidecum, numai satisfacția profesională. Să vină un om paralizat, să-l operez și să meargă peste 10 zile este o minune. Sigur că trebuie să ai și credință atunci când operezi. Când am lucruri complicate mă gândesc la Dumnezeu, dar trebuie să ai și talent, că Dumnezeu îți dă, dar dacă nu ai talent și nu știi să operezi, nu te ajută.", a povestit medicul Leon Dănăilă.

