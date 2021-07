O fetiță de 11 ani vrea să își conducă pe ultimul drum mama moartă în Italia. Trupul femeii poate fi repatriat doar dacă se strâng 2.000 de euro

Monica Barbu, femeia decedată în Italia [Sursa foto: Facebook] 09:56, iul 8, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

In articol:

Monica Barbu, o femeie de 39 de ani din Olt, lucra de mai mult timp în Italia și avea grijă de un bătrân de acolo, pentru a-i putea trimite bani fetiței sale, rămasă acasă, în grija bunicii. În urma unui infarct pe care l-a făcut, femeia a pierdut lupta cu viața, iar acum trupul neînsuflețit trebuie adus în țară.

Repatrierea costă, însă, 2.000 de euro, bani pe care cei apropiați nu au de unde să îi ia.

Citeste si: Durere fără margini pentru un tânăr de 19 ani! Are nevoie de bani pentru repatrierea trupului neînsuflețit al mamei sale

„Eu nu te voi uita niciodată, mamă!"

Fetița Monicăi, în vârstă de 11 ani, a fost devastată la vestea că mama ei nu mai este. Aceasta avea o relație foarte strânsă cu cea care i-a dat viață, chiar dacă a fost crescută mai mult de bunica ei, mama fiind plecată în străinătate pentru a-i oferi un trai mai bun: "Cred că era fetiţa la grădiniţă când a plecat. Venea cam de două ori pe an. A avut o perioadă în care a stat mai mult în ţară, a avut ceva probleme de sănătate, însă le-a rezolvat şi s-a întors la muncă. Avea o relaţie foarte bună cu fata, se sunau în fiecare zi, pe apel video, se vedeau, vorbeau mult. Fetiţa a sunat vineri, nu i-a răspuns, şi s-a îngrijorat", a povestit un localnic pentru adevărul.ro.

Minora, puternic afectată de faptul că e posibil să nu își poată lua rămas bun de la mama ei, a postat chiar și un mesaj pe contul său de Facebook, care i-a emoționat pe toți: "Eu nu te voi uita niciodată, mamă! Ştii, ar fi minunat să te repezi un pic la mine... nu doar pentru o clipă. Ce-ar fi dacă Dumnezeu te-ar lăsa cu noi măcar o clipă?!", a scris tânăra.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

"Naţie ca românii n-am văzut!"

Pe lângă vestea dureroasă pe care au primit-o, cei din familie trebuie să găsească o soluție și pentru a repatria trupul Monicăi, pentru a o înmormânta creștinește, așa cum se cuvine.

Suma, însă, nu este una mică, iar rudelor nu le-a rămas decât să ceară ajutorul oamenilor, pentru a strânge cei 2.000 de euro.

Una dintre prietenele femeii decedate, care locuiește tot în Italia, a încercat să facă tot posibilul pentru a o aduce pe Monica acasă, însă s-a lovit de sume colosale: "Am căutat şi noi, am găsit undeva că 6.000 euro costă repatrierea. De unde să scoatem 6.000 euro? Am găsit pe altcineva cu 4.000 şi în final am găsit-o pe doamna Alina Cărăbuş cu 2.000 euro", a transmis Elena Hlinschi, prietena Monicăi, pentru Adevărul.

Mesajul postat de Alina Cărăbuș, femeia care se va ocupa de repatrierea trupului neînsuflețit al Monicăi[Sursa foto: Facebook]

Aceasta a făcut un apel chiar și pe Facebook, însă postarea i-a fost ștearsă. Mai departe, Elena a încercat să ceară ajutorul unei publicații a românilor din Italia, pentru a deschide un cont pentru donații, dar banii se strâng foarte greu, din lipsă de solidaritate: "Noi câţi români suntem aici şi nu suntem capabili să ajutăm! Că nu se ştie, mâine poate joacă hora şi la noi. Nu ştiu, mi-e ruşine că mai sunt româncă. Naţie ca românii n-am văzut!", a continuat prietena femeii.

Nici avocatul Cosmin Caracaleanu, vecin cu familia decedatei, nu a stat indiferent la această situație. Bărbatul și-a asumat sarcina înmormântării, dar și să aibă grijă pe mai departe de Cornelia, fiica Monicăi, rămasă acum orfană de mamă: "Eu mă ocup de absolut tot ce ţine de înmormântare. Mai sunt câteva sume de bani pe care vreau să le strâng, fata să ştie de fiecare bănuţ. Fata se duce în fiecare zi la părinţii mei, va mânca acolo, abonament îi voi plăti eu, haine... Acum, să vedem şi cei de la Protecţia Copilului ce soluţie au", a declarat avocatul pentru sursa citată.

Citeste si: Elena și fiul ei, de șase ani, au murit într-o biserică din Italia. Rudele îndurerate au nevoie de ajutor: nu au bani de repatriere și înmormântare

Detaliile strângerii de donații au fost menționate, cum am amintit, și într-un articol al publicației românilor din Italia, "Rotalianul", care face apel la empatia oamenilor pentru a repatria trupul neînsuflețit al femeii de 39 de ani: "Haideţi să nu rămânem indiferenţi la strigătul de ajutor al acestui copil, care doreşte să-şi vadă mama pentru ultima dată. Trupul neînsufleţit se află la camera mortuară de la Sacile (Pordenone). Suma repatrierii este de 2.000 de euro. Se poate dona pe cardul Postepay Evolution, cu numărul 5333 1710 5187 8201, cod fiscal RTRMRN56B68Z129E, pe numele Rotaru Mariana".