O fetiță de 12 ani a ajuns la spital cu arsuri grave după ce a gătit un ou poșat la microunde!

Captură video din tutorialul urmat de tânără [Sursa foto: Captură ] 18:19, iun 16, 2021 Autor: Madalina Kovacs

In articol:

Kadie Law, în vârstă de 12 ani, din Marea Britanie, a avut parte de un incident extrem de îngrozitor. Deși în esență făcea un lucru extrem de banal, a ajuns la spital cu arsuri extrem de grave.

Oul poșat i-a explodat în față. În ce stare a ajuns la spital

Fata gătea un ou poșat la cuptorul cu microunde și nu s-a gândit o secundă că va ajunge imediat la camera de gardă.

Fetița a găsit un tutorial pe internet al unui student în științe medicale, care a arătat cum se poate prepara un ou poșat la cuptorul cu microunde. Kadie Law a încercat și ea același lucru, însă s-a terminat cu o vizită la spital pentru ea. A urmat întocmai instrucțiunile prezentate în videoclip, iar când a scos bolul în care se afla apa și oul, pur și simplu i-au explodat în fața. Aici a început coșmarul pentru ea.

Citeste si: Noua lege a asociațiilor de proprietari. Mii de români sunt afectați! Urmează controale în blocuri?- bzi.ro

A urlat de durere, iar partenerul de viață al mamei sale a auzit-o și imediat a băgat-o sub jetul de apă rece.

El și mama fetiței i-au spălat răile cu apă rece timp de 40 de minute. Fata fost mai apoi dusă la spital, unde medicii au diagnosticat-o cu arsuri de gradul doi la nivelul feței, în zona pleoapelor și a frunții. Aceștia au avertizat că a fost destul de norocoasă, căci putea chiar să orbească în urma incidentului, mai mult, ei spun că este un adevărat miracol că ochii nu i-au fost deloc afectați.

„Când am ajuns la unitatea de arși a spitalului, copila a fost așezată într-o cadă cu apă, apoi o asistentă a venit și i-a îndepărtat stratul de piele inflamat. I-au pus un bandaj pe frunte și trebuia să-i aplicăm ulei de măsline peste arsuri, în mod periodic”, a declarat mama fetiței.

A urmat o perioadă de recuperare destul de grea

Deși au urmat cu sfiențenie toate instrucțiunile medicilor, rănile provocate de arsură s-au infectat și a fost nevoie să meargă din nou la spital pentru a i se administra antibiotice. Au trecut opt luni de la incidentul care ar fi putut să se termine multe mai rău. Rănile fetei s-au vindecat aproape în totalitate. Mama lui Kadie face un apel public către toți și avertizează că nu orice aliment poate fi gătit la cuptorul cu micorunde.

„Nu mai are voie să se expună la lumina soarelui, iar pentru următorii doi ani trebuie să aplice de fiecare dată, când iese din casă, o cremă cu factor de protecție solară foarte ridicat. Nu are voie să stea afară între orele 11 și 2 după-amiaza și nici farduri nu are voie să folosească, deși le adoră”, a precizat mama fetiței.

Sursa: Daily Mail