O fetiță de cinci ani a leșinat subit, iar câteva ore mai târziu a murit. Familia este în stare de șoc: "I-am văzut fața și mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva rău"

Sfârșit tragic pentru o fetiță din North Lanarkshire, în vârstă de cinci ani! Isabella Grace Docherty (Bella) a pierit într-un mod cumplit, după ce i s-a făcut rău și a leșinat în fața familiei.

Isabella a murit pe patul de spital

Isabella se afla acasă, împreună cu familia ei, în momentul în care a început să se simtă brusc rău și să aibă stări de vomă, dar părinții au crezut că nu are nimic grav. Câteva ore mai târziu, starea micuței s-a agravat, iar mama acesteia a sunat la Ambulanță.

Echipa de salvare a transportat-o pe fetiță la spital, însă inima i-a cedat: "Brian a țipat la mine să vin jos. Când am intrat, el o ținea în brațe. I-am dat părul de pe față și instinctul mi-a spus că a dispărut. Am sunat după o ambulanță, a venit un vecin să ajute până au venit paramedicii și după aceea totul s-a transformat într-un coșmar. Îmi amintesc doar că i-am văzut fața și mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva rău. Paramedicii și medicii au făcut tot ce au putut, dar nu au putut s-o salveze.", a povestit Pamela, mama Isabellei, potrivit Mirror.

Decesul copilei este acum învăluit în mister. Medicii au stabilit că rezultatul autopsiei este neconcludent și că vor fi necesare alte investigații suplimentare. Părinții Isabellei susțin că fetița s-a confruntat cu unele probleme după ce a făcut varicelă vara trecută, dar specialiștii i-au avertizat că nu este nimic îngrijorător. Acum nu își pot reveni din șoc: "Comportamentul ei s-a schimbat brusc după ce a avut varicelă vara trecută, așa că i-am făcut tomografii și un RMN și au spus că există o anomalie pe trunchiul ei cerebral, dar că nu-i pune viața în pericol. Medicii au spus că ar fi putut fi ceva cu care ea s-a născut. Nu știau exact ce este și acum s-ar putea să nu afle niciodată. Suntem absolut zdrobiți.(...)", a mărturisit mama micuței, devastată de durere.

