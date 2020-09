In articol:

O fetiță de opt ani din Motru este snopită în bătaie de altă fată cu trei ani mai mare![Sursa foto: Facebook]

În cursul zilei de ieri au fost făcute publice imagini șocante, unde o fetiță de doar opt ani este agresată fizic de alte fete de 11 ani. Clipul video devenit viral și distribuit de alte persoane din Motru a ajuns și în atenția oamenilor legii din Gorj. Aceștia fac cercetări în acest caz. În ultima perioadă, în județul Gorj apar tot mai multe cazuri de violențe, distribuite în mediul online. După ce o fetiță de 13 ani, din Târgu Jiu, a fost agresată de alte fete, iar filmarea a provocat o adevărată revoltă, pe zi ce trece, tot mai multe clipuri cu copii agresați apar pe rețelele de socializare.

Citeste si: Fata cea mare a mamei monstru din București, care și-a snopit în bătaie copilul, dezvăluiri șocante! Nicoleta a fugit de acasă: ”Avea o gaură în cap”

Citeste si: VIDEO Primele imagini cu mama care și-a lovit fetița de 3 ani. Femeia a fost reținută de polițiști. Dezvăluirile halucinante ale concubinului ei: „O teroriza. Aşa ceva nu am văzut niciodată”

Citeste si: Anca Ţurcaşiu, înlocuită rapid? Cu cine se sărută cu foc fostul soţ în public? FOTO - evz.ro

Citeste si: Fenomenul STOP BULLYING din România continuă! Încă un videclip in care o fetiță este agresată a ajuns viral, iar oamenii au sărit imediat in apărarea celei mici

Imagini cutremurătoare filmate în Motru

Oamenii legii au fost sesizați cu privire la imaginile care circulau, ieri, pe rețelele de socializare, unde se vede clar cum o fetiță este bătută de o altă copilă de 11 ani. Micuța de opt ani este urmărită pe scări, în timp ce plânge, de către o altă fată și prietena ei care filmează. Cele două par să se distreze de minune, râzând, in timp ce cea mică se aude plângând pe fundal. Videoclipul se termină brusc, iar cel de-al doilea le are protagoniste pe aceleași fete, agresând aceeași victimă, însă într-un alt loc. De această dată, cea mică spune să fie lăsată în pace, anunțând-le că o să îi spună mamei ei, moment in care fetele râd, din nou. Ultimul videoclip se termină cu una din agresoare, care spune cu zâmbetul pe buze „înoată cheluțu”, semn că nu este deloc afectată de bullying-ul pe care tocmai l-a realizat.

O fetiță de opt ani din Motru este snopită în bătaie de altă fată cu trei ani mai mare![Sursa foto: Facebook]

”Având un vedere imaginile de mai sus, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Cele trei minore au fost identificate că având 8, respectiv 11 ani, toate din Motru, incidentul fiind petrecut in data de 12.09.2020. Cercetările continuă sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Motru”, au transmis reprezentanții IPJ Gorj.

Imaginile au scandalizat internetul. Clipul a fost postat de o gorjeancă din Motru, care a avut și un mesaj pentru părinții iresponsabili. „Se întâmpla la Motru ! Unde dam de aceeași părinți iresponsabili și de aceeași copii bătuți in cap ! Da , sa va înoate părinții cu tot cu voi câțiva ani “ la apa mare” sa se sature de așa copii fără viitor pe care ii” cresc din greu “ . Sper sa primiți ce meritați !”, a scris femeia, revoltată fiind de imagini.