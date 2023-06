"O fi fost răpită? Am incercat sa o sun" Smiley a pierdut-o pe Gina Pistol în Franța, intr-o clipă de neatenție. Artistul a povestit ce s-a întâmplat, de fapt

In articol:

Gina Pistol și Smiley au făcut o nuntă ca în povești, iar acum se bucură de o lună de miere pe măsură. Cei doi au ajuns să petreacă clipe minunate în doi prin Franța, vizitând cele mai populare locuri și bucurându-se de priveliști pe care le vezi doar în filme, după cum spune artistul.

Așa se face că au luat multe zone la pas, au descoperit locuri noi, vechi, pline de istorie, frumoase, curate și atât de impresionante încât privirile și mintea lor au fost duse departe.

Citește și: Gina Pistol, primele imagini din luna de miere! Prezentatoarea TV și Smiley au parte de o vacanță de vis

Smiley și Gina Pistol, peripeții în luna de miere

Cam cât de departe? Ei bine, atât de departe încât, după o lungă plimbare prin orașul unde s-au filmat două seriale celebre, Smiley și Gina Pistol s-au pierdut unul de altul.

Cel care a dezvăluit totul a fost chiar artistul, care, mai nou, obișnuiește să-și aducă viața în atenția fanilor prin video-uri scurte în care arată pas cu pas ce i se întâmplă într-o zi.

Asta s-a întâmplat și acum, Smiley scoțând în evidență că, dacă la nuntă nu i-a furat nimeni mireasă, ajunși peste mări și țări, a rămas fără mama copilului său.

Citeste si: Dorința din copilărie pe care Bella Santiago și-a îndeplinit-o la nunta cu Nicu: „M-am simțit foarte bine”. Artista i-a făcut o surpriză soțului, intrând cântând în biserică- kanald.ro

Citeste si: A fost prins criminalul din Berceni. Bărbatul se află în Olanda- stirileprotv.ro

Smiley a pierdut-o pe Gina Pistol în Franța, intr-o clipă de neatenție [Sursa foto: Instagram]

Citește și: „Nu-l meriți” Ce mesaj a primit Gina Pistol, la doar câteva zile după ce s-a căsătorit cu Smiley. Totul a fost făcut public

Cum a fost posibil acest lucru? Conform spuselor sale, nespecificând dacă totul a fost un joc între ei sau dacă chiar s-au pierdut unul de altul, Smiley a mărturisit că, fiind plăcut surprins de ceea ce i-a oferit locul, atent să surprindă totul într-un video, la un moment dat, s-a îndepărtat de proaspăta sa soție.

A observat târziu acest lucru, moment în care a pus imediat mâna pe telefon să o sune. Doar că, lipsa semnalului nu i-a ajutat și, fiindcă nu a avut de ales, a pornit în căutarea fostei prezentatoare.

Abia după mult timp, din întâmplare, spune cântărețul, s-au reunit. Cum? Ei bine, cum dragostea trece și prin stomac, la fel și Smiley cu Gina s-au revăzut la o cofetărie, semn că se cunosc atât de bine încât au știut ce loc ar alege celălalt în orice situație.

Citeste si: A murit soția lui Alexandru Arșinel! Vestea tristă a venit de la fiul actorului- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 11 iunie 2023. Ce sărbătoare este duminică?- stirilekanald.ro

Citeste si: Situație dificilă pentru Cristina Ciobănașu! Actrița, oprită pe stradă și “trasă la răspundere” de fani că nu este cu Vlad Gherman: "Oamenii rămân surprinși când le spun. Nu au putut accepta ideea că ne-am despărțit"- radioimpuls.ro

Citește și: Gina Pistol a spus abia acum de ce a plâns în ziua nunții cu Smiley. Toată lumea a crezut că lacrimile ei au avut legătură cu prezența tatălui, dar adevărul este altul: „M-a emoționat”

”Nu o găsesc pe Gina și stau și prost cu orientarea în spațiu. Cum s-a întâmplat asta? Stai să vezi! (…) Ziua a început liniștit, am hotărât să mergem până la mare, la o plajă sălbatică minunată, drumul superb, peisaje frumoase, vie peste tot, lavandă. Am ajuns la plajă, unde marea era agitată, bătea vântul, așa că nu era rost de stat pe acolo. Ne-am dus să vedem muzeul ornitologic, unde am văzut o mulțime de specii de păsări și pentru prima dată păsări flamingo, care nu erau așa roz cum vezi în filme. E mai roz Theo Rose decât păsările astea… Și pentru că era aproape, am mers să vedem o cetate construită în anul 100 și ceva înainte de Hristos. După ce am dat o tură pe acolo, am pornit spre Gordes, un sătuc blocat în timp, dar care arăta impecabil. Aici s-a filmat și pentru Emily in Paris, dar și pentru a Good Year. Și cum ne plimbam noi pe străduțele înguste ale sătucului, iar eu eram fascinat de ce vedeam și filmam tot, m-am pierdut cu ochii în telefon și m-am pierdut și de Gina. Bă ești nebun? Nici la nuntă nu mi-au furat-o, să se fi întâmplat tocmai aici? O fi fugit? Am căutat și-n sus, și-n jos, și-n lung, și-n lat, Gina… nicăieri. O fi fost răpită de vreun balaur? Am încercat să o sun, dar nu era semnal. Na belea acum. De la atâta căutare, mi-a scăzut glicemia și m-am dus repede la prima cofetărie. Când colo… Gina stătea relaxată la terasă și savura niște eugenia franțuzească. Mă cunoște bine, se vede treaba. Știa că tot la dulce trag”, a povestit Smiley, pe pagina sa de Instagram.

După toată povestea lui Smiley, internetul a explodat, căci fanii lui s-au arătat impresionați și amuzați de spusele artistului, astfel că au apăsat în număr mare butonul de like și au reacționat în fel și chip, așa cum a procedat și Theo Rose.

”Nu ești sănătos! Mă distrez maxim, mai fă!”, a fost reacția lui Theo Rose, printre multele comentarii asemănătoare venite din partea fanilor.