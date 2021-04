O fostă concurentă de la Chefi la cuțite a încercat să se sinucidă de 5 ori! Momente cumplite prin care a trecut: "Nu voiam să mai trăiesc"

In articol:

Luminița Borcean a făcut declarații despre perioada cumplită prin care a trecut. Ce s-a întâmplat cu fosta concurentă de la Chefi la Cuțite?!

Luminița Borcean, la un pas de sinucidere

Luminița Borcean este una dintre cele mai apreciate prezențe feminine de la show-ul culinar.

A făcut senzație, iar mai tot timpul este cu zâmbetul pe buze, însă puțini știu că aceasta a trecut prin moment cumplite și a vrut să se sinucidă de 5 ori.

În cadrul unei emisiuni de televiziune, femeie a recunoscut faptul că s-a gândit să își viața din cauza faptului că nu știa dacă poate să le ofere un trai decent copiilor ei.

”A început când am realizat că am trei suflete de crescut. Mi-a fost teamă că nu o să am ce să le ofer. Nu voiam să treacă și ei prin ce am trecut eu, nu voiam să ducă lipsă de nimic, să fie priviți cu alți ochi de alți copii. Nu voiam să mai trăiesc. Mă gândeam că dacă eu nu mai exist, ei o să fie bine. Nu puteam să mă gândesc la altceva și plângeam din orice, stăteam mai mult tristă. Eram mereu retrasă, nu vedeam scăpare.”, a declarat Luminița Borcean.

Fratele acesteia a găsit-o inconștientă, în casă. A fost transportată de urgență la spital, iar de atunci, Luminița Borcean a decis să că are nevoie de consiliere psihologică.

”Am încercat să renunț la viață. Fratele meu m-a găsit, a anunțat-o pe mama, a chemat salvarea. M-a găsit inconștientă. Am ajuns la spital. Nu era prima oară când încercam, era a cincea oară și am ajuns la spital, mi s-au făcut spălături. Au vrut să mă interneze la un spital care au grijă de cazuri ca ale mele, însă mama mea a semnat că va merge ea cu mine la un psihiatru și asta am și făcut. Am mers la psihiatru și am făcut tratament, dar mă adormea și nu mai știam de cei mici”, a mai adăugat fosta concurentă a celebrului show culinar.