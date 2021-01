O fostă concurentă de la o emisiune matrimonială a dat vestea cea mare: ”Dumnezeu ne-a oferit cel mai frumos cadou”

In articol:

Simona de la Mireasă pentru fiul meu a dat vestea cea mare! Fosta concurentă a celebrei emisiuni matrimoniale urmează să aibă un copil, cu bărbatul care o face fericită în fiecare zi. Simona a încercat, în urmă cu mulți ani să-ți găsească sufletul pereche la MPFM, însă nu a fost să fie.

După ce a ieșit din competiție, tânăra și-a găsit jumătatea alături de un bărbat, cu care s-a și căsătorit în 2018.

Simona a fost una dintre cele mai iubite concurente de la Mireasă pentru fiul meu. După mai multe luni petrecute în casă, luptând să-și găsească iubirea, tânăra a părăsit casa dragostei.

"Da, am o relaţie. Ne cunoaştem de prin octombrie. Da, m-a contactat el pe Facebook. La început, nu m-a prea atras. Nu am vrut să ies cu el, însă apoi ne-am întâlnit pe stradă şi am început să ieşim împreună. Suntem împreună de vreo lună şi jumătate",a mărturisit Simona la Antena Stars, acum câțiva ani.

Așa l-a cunoscut pe Cătălin, iubirea vieții ei, cu care s-a și căsătorit în anul 2018.

Simona de la MPFM urmează să fie mămică

Cei doi sunt mai fericiți ca niciodată, iar rodul iubiri lor este pe cale să vină pe lume.

Simona și Cătălin urmează să devină părinți pentru prima dată, anunțul fiind făcut recent pe pagina ei de Facebook.

”Vă mulțumesc din suflet pentru urări și pentru gândurile bune. Vă doresc tuturor să aveți parte înzecit de sănătate și ani fericiți! Anul acesta pentru noi predomina cifra 3. (33/33 in curând vom fi 3 🤰🏻). Dumnezeu ne-a oferit cel mai frumos cadou : în curând vom deveni parinti!🙏👨‍👩‍👧❤️❤️❤️”,este mesajul emoționant al Simonei, publicat pe pagina ei de Facebook.