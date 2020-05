In articol:

Cu toate acestea, la sfârșitul anului trecut, Oana Manea, ajunsă la 35 de ani, a decis să se retragă din sport și să se dedice afacerilor.

Mai exact, de curând, Oana Manea și soțul ei au anunțat că și-au deschis o afacere cât se poate de serioasă: o fabrică de gheață. ”Am o fabrică de gheață. Anul trecut eram la mare cu soțul meu și vedeam că lumea folosește multă gheață atunci când vrea o băutură rece. Și am decis să investesc o parte din banii câștigați într-o fabrică de gheață. Pot spune că are. Pe fiecare pungă cu gheață este imprimată imaginea mea, alături de două cuvinte în engleză. Ice și Ball. Și așa am decis alături de soțul meu ca fabrica de gheață să se numească Iceball. M-am lăsat pentru un singur motiv, acela de a avea un copil. Aceasta este dorința mea pentru 2020 și la lucrul acesta mă gândesc în această perioadă, nu am avut timp să conștientizez foarte bine că nu mai merg la antrenamente, la meciuri sau în cantonamente”, a declarat presei locale Oana Manea.

Mai mult decât atât, a explicat Oana Manea la TVR, afacerea este deja în plină dezvoltare. ”Am încheiat prima parte, cea de producție. Acum trebuie să se apucăm de contracte, de livrări. Va fi mai greu să ne facem cunoscuți pe piață, trecem și printr-o perioadă dificilă. Cred că va dura jumătate de an, poate chiar un an până se vor ridica din nou toate firmele afectate de pandemie”, a mai spus Oana Manea, handbalista care se poate lăuda cu un palmares impresionant.

Cine este Oana Manea! Are un palmares impresionant

Oana Manea a jucat, pentru 12 ani, la Oltchim Rm. Vâlcea, apoi s-a transferat la Krim Ljubljana, de unde s-a întors în țară, la CSM București, unde a juncat până anul trecut, la retragere. A câștigat Liga Națională de 12 ori, Cupa României de patru ori, Supercupa României tot de patru ori. Oana Manea are în palmares și Liga Campionilor, cu CSM București, în 2016, dar și Cupa Cupelor în 2007, și două medalii de bronz cu Naționala României, una la Campionatul European din 2010 și una la Campionatul Mindial din 2015.