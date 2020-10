Paula Bulai, reținută după ce a condus fără permis și sub influența alcoolului [Sursa foto: BZI]

Paula Bulai, o tânără de 28 de ani din județul Iași, a fugit de mașina de poliție după ce nu s-a oprit la semnalele agenților de poliție. Femeia a fost somată de către polițiști să oprească, însă comportamentul ei a ridicat tot mai multe suspiciuni. În loc să oprească, femeia a accelerat și a luat-o la goană pe străzi.

Totul s-a întâmplat în noaptea de 25 spre 26 septembrie. Paula Bulai a fost, într-un final, oprită de polițiștii care o urmăreau. Înițial, oamenii legii au observat că mașina pe care ieșeanca o conducea nu avea montate plăcuțele cu numărul de înmatriculare și prezenta defecțiuni la sistemul de iluminare. După mai bine de 17 km în care au urmărit-o, oamenii legii au reușit să o oprească pe femeie.

Ieșeanca a condus sub influența băuturilor alcoolice și nu avea permis

Femeia a fost adusă la secția de poliție, iar oamenii legii au constatat că nici măcar nu avea permis de conducere. În urma testului cu aparatul etilotest, s-a constatat că Paula Bulai avea o alcoolemie de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ea a fost dusă la auderi și a fost reținută pentru 24 de ore. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași au trimis-o în judecată pe tânără.

Întrebată de ce nu a oprit la semnalul polițiștilor, femeia a răspuns în fața presei că nu a auzit din cauza radioului dat la maximum și doar încerca să ajungă la un magazin.

„Eu aveam radio la maxim! Mașina era a mea. Am cumpărat-o de la Voinești, de la o firmă...M-au somat și nu m-am oprit (...) M-am rătăcit. N-am făcut nimic! Pentru mine e tractor. M-am dus să-mi iau o țigară, domne! Am băut o bere acum jumătate de oră, atât!”, a mărturisit femeia aflată sub influența băuturilor alcoolice.

Sursă: BZI