O influenceriță cunoscută de la noi din țară, la un pas de tragedie! A mers la stomatolog cu o urgență, însă a ajuns pe mâinile unui dentist fals

In articol:

Miss România 2019 a trecut prin clipe de groază, iar neliniștea privind starea sa de sănătate nu a trecut încă. Tânăra a mers la un cabinet stomatologic cu o urgență, însă ceea ce a urmat putea să-i curme viața. Concret, influencerița a dat peste un medic fals, care i-a scos măseaua, fără niciun fel de investigație, apoi i-a administrat un tratament greșit.

Citește și: Șoferița care a omorât patru muncitori din Iași, trimisă în judecată. Femeia neagă în continuare acuzațiile: „A refuzat din nou să dea date în folosul anchetei”

De asemenea, avocatul Adrian Cuculis a venit cu o serie de informații despre acest caz, spunând care este starea de sănătate actuală a tinerei.

Fotografie cu scop ilustrativ [Sursa foto: PixaBay]

Citeste si: Cine este Andreea Cipcă, iubita lui Florin Piersic Jr. ”Aveam 25 de ani. Credeam că tot ce zboară se mănâncă"- kfetele.ro

Citeste si: Scene de filme "cu proști" în Satu Mare! Un tânăr de 33 de ani s-a întors ieri mai devreme de la muncă și a auzit zgomote ciudate în apartament- bzi.ro

După experiența la stomatolog, tânăra a ajuns să fie operată de urgență

Adrian Cuculis a venit cu o serie de detalii despre cazul tinerei care a ajuns pe mâinile unui dentist fals, fiind la un pas de tragedie, din cauza tratamentului nepotrivit pe care i l-a administrat, după ce i-a scos o măsea, fără niciun fel de investigație medicală.

Scandal de amploare într-o parcare de domiciliu, din București. O femeie a fost agresată pentru un loc de parcare

După experiența pe care a avut-o, fosta Miss România 2019 a ajuns de urgență la spital, acolo unde a fost operată, iar acum riscă să fie tăiată pe față pentru a-i putea extrage infecția care s-a localizat sub mandibulă spre gât.

De asemenea, a fost depusă o plângere penală pe numele presupusului medic, iar cel mai probabil, va fi necesară și o verificare a tuturor clinicilor, mai spune cunoscutul avocat.

„Cazul revoltator al influensaritei (fosta Miss Romania 2019) ce a fost la un pas de tragedie dupa ce a nimerit pe mainile unui medic dentist fals.

Romania lui 2022: cauti un cabinet stomatologic deschis non stop fiindca ai o criza de masea iar cand ajungi la fata locului pretinsul “medic” ,fara radiografie sau tratament, iti scoate maseaua sub care se afla o infectie imensa iar infectia iti intra in sange si risti sa ajungi in septicemie.

3 zile i-a dat tratamentul doctorul clandestin spunandu i sa ia paracetamol.

In cele din urma ajungand in urgenta, este operata si acum risca sa fie taiata pe fata pentru a se putea extrage infectia ce s a localizat sub mandibula spre gat.

Filmarile facute in clinica arata parca o lume paralela si aproape de neperceput iar in timp ce se cere prezenta managerului pentru a da socoteala, raspunde chiar omul care facea curat pe jos.

A fost deja depusa plangerea penala si probabil ca este necesara o verificare a tuturor clinicilor pentru ca in spatele unor anunturi pe internet se ascund persoane care pentru cateva sute de lei, din nepricepere, pot sa te omoare.

Ca sa fie tabloul complet, “stomatologii” inca scot dinti in miez de noapte.”, a declarat avocatul Adrian Cuculis.