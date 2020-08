In articol:

Coincidență macabră: Tavy Puștiu, manelistul care și-a pierdut viața după ce mașina în care se afla a fost strivită de un tren, și-a cântat mpoartea într-o piesă postată de el pe Youtube în urmă cu 9 ani.

Tavy Puștiu a cântat despre un tren în urmă cu 12 ani

La acea vreme, Tavy Puștiu chiar era un copil și încerca să-și facă un nume în lumea muzicii sub numele de Tavi de la Ploiești. Prima înregistrare din cariera lui a fost făcută în garsoniera unui prieten, iar Tavy Puștiu cântă fără negativ, ”la rece”, cum se spune în branșă.

Șocant este că piesa cântată de Tavy Puștiu are legătură directă cu moartea lui care a avut loc 9 ani mai târziu. Titlul acesteia este: ”Ăsta-i trenul vieții mele”. Însă coincidențele nu se opresc aici. Versurile melodiei se potrivesc perfect pe ceea ce urma să se întâmple.

Citeste si: Cum se simte soția cântărețului Tavy Puștiu internată în spital, după ce mașina în care se aflau a fost lovită de tren

Citeste si: Soția lui Tavy Puștiu, filmată în timp ce își vede bărbatul mort! Filmarea teribilă care nu a fost făcută publică până acum!

Citeste si: VIDEO! Momentul în care Tavy Puștiu a fost strivit de tren! Totul a fost transmis live pe Facebook

Manelistul vorbește despre o femeie iubită pe care adoră s-o strângă la piept, care însă îl părăsește iar el încearcă s-o recâștige dând un telefon. În realitate, ”jumătatea” lui Tavy, adică soția lui, Mona, se afla chiar la volanul mașinii în care și-a pierdut viața Tavy. Conform apropiaților, aceasta intenționa să-l părăsească pe manelist. Și elementul ”telefon” apare în scena morții lui Tavy: acesta era în ”live” pe Facebook atunci când a fost lovit de tren iar în imagini apare inclusiv Mona (”poza ta o am în telefon”)

Tavy Puștiu - Ăsta-i trenul vieții mele - versuri

Iată cum sună versurile melodiei ”Trenul vieții mele” interpretată de Tavy Puștiu în 2011, cu 9 ani înainte să moară lovit de tren.

Citeste si: A fost sau n-a fost? Col. (r) SRI Tudor Pacuraru: În 89 am avut Revoluție, cu solidă imixtiune străină - evz.ro

”Ăsta-i trenul vieții mele, care m-am urcat în el

Și cu bune și cu rele, așa trec zilele mele

Jumătatea vieții mele, stai acum la pieptul meu

Te am în brațele mele, aici vreau să stai mereu

Nu are preț nmic pe lume, nici averi nici bogății

Nu vreau nimic altceva, vreau numai dragostea ta

Poza ta o port în telefon, mă uit la ea când mi e face dor

Îmi amintește tot timpul de tine și-mi face rău că nu te-mpaci cu mine

Îți trimit mesaj după mesaj, îmi dai răspuns că nu vrei să te-mpaci

Dacă tu asta hotărăști, iubire, învață-mă să trăiesc fără tine

Te-aș blestema, dar nu mă lasă inima

Aș vrea să fii în locul meu să simți durerea ce o simt și eu

Ultima oară, eu când te-am sunat, tu mi-ai respins, mi-ai dat ton de-ocupat

Și-am insistat ca să vorbesc cu tine, credeam că-mi dai o șansă să te-mpaci cu mine

Mi-ai dat la telefon pe iubitul tău, știai că vocea lui o să-mi facă rău

L-am auzit și-am rămas fără glas, când mi-a spus ca să te las”