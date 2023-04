O jucătoare de tenis din Rusia sfidează WTA a doua oară într-o lună: „Gestul ei este inacceptabil și nepotrivit!” + Liderul mondial Iga Swiatek, implicată direct în scandal!

In articol:

O jucătoare de tenis din Rusia sfidează din nou WTA, la mai puțin de o lună de când a fost avertizată, pentru că a purtat un tricou al echipei de fotbal Spartak Moscova la un antrenament de la Indian Wells.

Rusoaica Anastasia Potapova sfidează WTA, după ce i s-a permis să participe în circuit

Anastasia Potapova (22 de ani, locul 24 mondial), jucătoarea de tenis de origine rusă a sfidat WTA a doua oară într-o lună! Astfel că, după ce în urmă cu câteva săptămâni a primit avertizări din partea WTA, pe motiv că a purtat un tricou al echipei de fotbal Spartak Moscova la un antrenament de la Indian Wells, acum, Potapova a apărut din nou în tricoul celor de la Spartak Moscova, însă de această dată la un meci cu Dinamo Moscova, încheiat la scorul 3-3, se arată pe digisport.ro.

Pentru puțin context, precizăm că jucătoarele din Rusia și Belarus au primit permisiunea din partea WTA de a participa la turneele din circuit, însă doar sub steag neutru, deoarece drapelele acestor țări au fost interzise în urma ofensivei militare din Ucraina.

Pe baza acestei „reguli”, comportamentul Anastasiei Potapova din ultima lună a fost considerat ofensator, iar forul care patronează tenisul feminin alături de liderul mondial, poloneza Iga Swiatek , au luat atitudine:, a transmis WTA, după gestul rusoaicei de la Indian Wells.

Liderul mondial la tenis feminin, Iga Swiatek, „a taxat-o” pe Anastasia Potapova

Totodată, inclusiv liderul mondial la tenis feminin, Iga Swiatek, a avut ceva de spus în legătură cu gestul rusoaicei din luna martie. Swiatek „a taxat-o” pe Anastasia la acea vreme și a explicat importanța de a nu promova echipe din Rusia în această perioadă: „Sincer, am fost surprinsă. Credeam că jucătoarea a înțeles că nu ar trebui, chiar dacă este fanul acelei echipe, să-și afișeze susținerea în aceste momente. Nu cred că este în regulă să-ți declari susținerea față de Rusia sau o echipă din Rusia, având în vedere situația din Ucraina.

Am vorbit cu cei de la WTA și cred că astfel de situații ar trebui evitate. Am înțeles că le vor explica jucătoarelor că nu pot să promoveze echipe din Rusia. Am fost mulțumită, mi-au dat asigurări.

Pe de altă parte, cred că aceste situații apar pentru că n-au existat avertismente clare mult mai devreme. A fost mult haos în vestiare la începutul războiului.

S-au creat multe situații neplăcute, pentru că unghiul de abordare nu era clar în privința războiului din Ucraina. Dacă ar fi existat directive clare de la început, poate că astfel de situații ar fi fost prevenite.”, a spus Iga Swiatek în luna martie, citează digisport.ro.

După ce a participat sâmbătă, 8 aprilie, la meciul Spartak Moscova- Dinamo Moscova, 3-3, în cadrul căruia Anastasia Potapova a repetat gestul ofensator, aceasta a profitat de ocazie și i-a răspuns liderului mondial: „Fiecare persoană are dreptul de a alege. Așa că a merge la un meci în tricoul celor de la Spartak a fost alegerea mea personală. Ea (n.r.- Iga Swiatek) m-a condamnat, dar nu-mi pasă de reclamațiile ei. Dacă vrea să dea vina pe mine pentru ceva, îi urez succes. Nu o bag în seamă.”, a spus jucătoarea din Rusia, citată de sursa de mai sus.

Anastasia Potapova are în palmares două titluri WTA și se află la cea mai bună clasare din carieră.

