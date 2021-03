O judecătoare a povestit experiența din spital, după ce s-a infectat cu coronavirus: „Nepăsarea cadrelor medicale a fost cea mai grea”

In articol:

Mădălina Afrăsinie, o judecătoare din București, s-a destăinuit la un post de televiziune și a povestit experiența ei tragică cu un spital, după ce se infectase cu virusul SARS-CoV-2. Aceasta a descris detaliat modul în care sunt tratați pacienții care ajung în camera de gardă a unităților medicale. Femeia a trecut prin clipe grele și a rămas profund dezamăgită de contactul cu sistemul medical, singurul abilitat care ar fi putut să o ajute în lupta cu boala COVID-19. Iată dezvăluitile cutremurătoare!

Mădălina Afrăsinie[Sursa foto: Facebook]

Cum a fost tratată ea și soțul ei într-un spital din Capitală

Mădălina Afrăsinie și soțul ei au ajuns la UPU într-un spital din București, după ce și-au dat seama că au toate simptomele specifice bolii COVID-19. Credea că în unitatea medicală va găsi persoane abilitate care să o ajute, însă nu a fost deloc așa! Judecătoarea îi acuză pe medici de nepăsare și lipsă de interes față de durerea pacienților. Ba mai mult, cadrele medicale încercau să-i convingă pe cei doi să aștepte rezultatul testului PCR acasă.

Doar o asistentă a întrebat-o dacă are nevoei de ceva, deși ea se afla la spital de două zile. Mai mult, medicii o blamau pentru că nu voia să plece din spital. Judecătoarea a cerut un singur lucru și anume ca un medic să-și asume răspunderea că ea nu va muri acasă, în fața copilului ei.

„Nepăsarea celor din jurul meu a fost cea mai grea, mă refer aici la cadrele medicale. În două zile doar o singură asistentă m-a întrebat dacă am nevoie de ceva. Aerul de superioritate pe care îl afișau în momentul în care treceau pe lângă noi. Am ajuns la UPU nu pentru că mi-era foarte bine acasă. Copilul a stat, minor fiind, opt zile singur în casă, cât timp am fost eu internată cu tatăl sau.

Când am ajuns acolo dilema lor existențială a fost de ce nu vreau eu să plec acasă să aștept rezultatul testului PCR. În condițiile în care veneam cu un test PCR negativ, deși aveam toate simptomele. Și eu și tatăl copilului și copilului. Și așa am fost prezentată, că fiind cea care refuză să plece din spital. Și am spus „Nu refuz să plec din spital. Vreau doar să vină un medic care să își asume că sunt ok și că nu mor sub ochii copilului meu. Eu am putut să reacționez, așa cum am reacționat. Însă erau oameni care erau ai nimănui acolo”, a declarat Mădălina Afrăsinie, pentru un post de televiziune.

„După un an de pandemie știm că… nu știm nimic”

Judecătoarea a intrat în atenția publicului după ce a postat un mesaj devenit viral pe rețelele de socializare. Aceasta a povestit că este dezamăgită de sistemul sanitar românesc și că nici după un an de la declanșarea crizei epidemiologice încă nu știm nimic.

„După un an de la debutul „plandemiei” știm că…nu știm nimic! Am renunțat la drepturi, am acceptat să purtăm cârpe pe gură și nas, ne-am îmbolnăvit, ne-am vaccinat, ne-am înstrăinat unii de ceilalți, ne-am canibalizat, ca să ce?

După un an suntem la fel. „Ne închid” pentru că este cea mai simplă metodă când habar nu au ce să facă. Nu a dat rezultate anul trecut, nu va avea efect nici anul acesta. Și totul ca să continuam să ne înstrăinam, să ne insultam și să ne împărțim în vaccinați „și teroriști”. Un alt an în care nu vom fi noi”, a scris judecătoarea pe Facebook.