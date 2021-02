O mamă a trei copii s-a stins din viață din cauza coronavirusului. Ultimul mesaj pe care i l-a transmis familiei: ”Vă iubesc din toată inima”

feb 1, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

O mamă a trei copii și-a pierdut viața din cauza virusului nemilos, care a făcut ravagii pe întreaga planetă. Femeia a lăsat un ultim mesaj familiei ei, înainte de a se stinge din viață. Cu ultimele puteri, aceasta le-a transmis copiilor ei că îi iubește din tot sufletul.

Unul dintre copiii ei, devastat de durere, a dezvăluit scrisoarea lăsată de mama lor. După ce Nicola 'Nicki' Hussey a trimis mesajul familiei sale, a fost pusă în comă în UCI din Southend Hospital și a murit din cauza coronavirusului.

Femeia de 47 de ani a fost internată în spital pe 22 decembrie și a încetat din viață pe 13 ianuarie lăsând în urmă pe soțul ei Dave și cei trei copii, Ethan, Ryan și Kian. Nu se știe dacă a suferit de alte afecțiuni de sănătate.

Ethan, fiul ei a făcut publică scrisoarea lăsată de mama lui

Ethan, în vârstă de 18

ani, din Rayleigh, Essex, și-a împărtășit ultimele momente pe care le-a trăit cu mama lui, înainte de a fi dusă la terapie intensivă.

„ Pe 31 decembrie, ea a vorbti pe facetime cu tatăl meu și am mers și am vorbit cu ea și i-am spus„ La mulți ani, te iubesc, sper că vei veni curând acasă. Pe 1 ianuarie, eu, frații mei și tatăl meu am primit cu toții același mesaj text de la mama mea. Scria „Te iubesc din toată inima” și apoi era transmis către fiecare dintre noi”, a mărturisit fiul de 18 ani al femeii decedate din cauza COVID-19.

„Tatăl meu cunoștea pe cineva care lucra la secția pe care se afla, așa că el a sunat și i-au spus de la spital că mama a fost dusă de urgență la terapie intensivă pentru că nu era bine. A fost pusă în comă. Au fost cele mai grave 13 zile din viața întregii mele familii”, a adăugat Ethan.

Ethan si Nicki

Tânărul curajos strânge acum bani pentru OCI din Spitalul Southend, pentru a le mulțumi că au avut grijă de mama sa. Ethan, alături de iubita sa Liberty, a strâns peste 17.000 de lire sterline în doar șapte zile de la înființarea strângerii de fonduri.

„ Au fost absolut incredibili, ne sună în fiecare zi și se asigură că suntem OK, ceea ce nu trebuie să facă. De aceea am vrut să donăm banii doar unității ICU din Southend”, a spus acesta.

sursa- dailymail