O mamă din Brazilia s-a deghizat în asistentă medicală și a vrut să fure un nou-născut. Femeia își pierduse recent propriul copil

Talita Meireles, o proaspătă mămică din Brazilia, a trecut prin clipe groaznice, după ce copilul i-a murit, în urma unui avort spontan. Femeia nu a putut suporta gândul că bebelușul ei nu mai este, așa că a decis să fure copilul altei mame și să plece cu el din maternitate.

Femeia de 23 de ani suferea de depresie post-natală

Brazilianca, în vârstă de 23 de ani, s-a gândit că nu poate da familiei vestea îngrozitoare, că și-a pierdut copilul spre final de sarcină. Tânăra, care suferea de depresie, a decis să fure unul dintre nou-născuții de pe secție, iar pentru asta a avut și un plan bine pus la punct.

Talita Meireles s-a deghizat în asistentă medicală, pentru a-i fi mai ușor să pătrundă în saloane și apoi a încercat să părăsească maternitatea cu un copil în brațe, spunându-i mamei că îl ia pe micuț pentru a-i face câteva teste. Femeia a fost surprinsă de personalul spitalului în timp ce se schimba de uniformă, așa că a fost dată pe mâna autorităților.

Momentul în care Talita Meireles a vrut să fugă cu bebelușul[Sursa foto: Captură YouTube]

Brazilianca și-a recunoscut fapta

Aflată în fața anchetatorilor, brazilianca a recunoscut toată întâmplarea și a declarat că trecea printr-un moment de disperare, din cauza morții propriului bebeluș: "Mi-am pierdut copilul. Pur și simplu nu am vrut să-i spun familiei mele că a murit. Nu am vrut să spun nimănui. Chiar nu știu ce mi s-a întâmplat. Eram disperată. Sunt singură. Nu am pe nimeni cu mine. Nu știu ce mi-a trecut prin cap. M-am dus să mă uit la copii. Am vrut să iau unul în brațe. Și așa s-a întâmplat totul. Nu am vrut să fac nimic rău.", a fost declarația Talitei, după cum scrie Mirror.

În cele din urmă, copilul a fost dus la mama naturală. Bebelușul este nevătămat, iar tânăra de 23 de ani se află, încă, pe mâna polițiștilor care anchetează cazul.