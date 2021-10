O mamă din SUA, acuzată că organiza petreceri indecente, cu alcool și abuzuri sexule, toate acestea pentru fiul ei

Shannon Bruga, cunoscută și sub numele de Shannon O'Connor, din Los Gatos, California, în vârstă de 47 de ani, este în prezent reținută sub acuzația că ar fi forțat atât adolescenți, cât și copii să întrețină relații sexuale, sub inflența acoolului. Femeia are în evidență 39 de capete de acuzare.