O mamă s-a aruncat cu cei doi copii ai săi în brațe, de la etajul zece al unui bloc din Timișoara! Toți trei au murit

UPDATE 11.06: În ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale de a salva viața copilului în vârstă de cinci ani, ajutoarele au fost nevoite să declare decesul minorului.

Un caz șocant a avut loc în Timișoara cu puțin timp în urmă! O femeie, în vârstă de peste 30 de ani, s-a aruncat de la etajul zece al unui bloc din oraș, în brațe cu cei doi copii ai săi, cu vârstele de 3 și 5 ani. Din nefericire, mama și micuțul în vârstă de 3 ani au decedat.

În aceste momente, cadrele medicale ajunse la fața locului fac tot posibilul pentru a-i salva viața copilului de 5 ani, prin manevre de resuscitare.

Femeia nu ar fi locuit în blocul respectiv

Locatarii blocului în care s-a petrecut tragedie sunt în stare de șoc, mai ales că aceștia au declarat că, în bloc nu locuiește nicio femeie care să aibă copii.

Un tânăr care se afla în zonă la momentul respectiv a fost primul care a apelat numărul de urgență, 112, pentru a chema ajutoare.

Acesta a spus că o femeie care locuia la etajul 7 a strigat după el, pentru a chema imediat ajutoare, căci trei persoane sunt jos.

După ce s-a apropiat, bărbatul a văzut că victimele sunt inconștiente și a sunat după ajutor, potrivit Antena 3.

”Am ajuns aici și am intrat să îmi iau ceva din mașină și o femeie de la etajul 7 să sun la 112 pentru că sunt 3 oameni pe jos. Am făcut doi pași de la mașină până în fața blocului și am văzut că persoanele sunt inconștiente și am sunat imediat la 112, fără ezitare.

Nu m-am apropiat foarte tare, am văzut că sunt inconștiente și am sunat după ajutor”, a declarat tânărul care a sunat primul după ajutoare.

Gemeni, în vârstă de doi ani, morți după ce au căzut de la etajul zece al unui bloc din Ploiești

Un caz similar a avut loc și la Ploiești, în luna august a anului trecut, atunci când doi copii gemeni, o fată și un băiat, în vârstă de doi ani, au murit după ce au căzut de la etajul zece al blocului în care locuiau.

Mama gemenilor din Ploiești, morți după ce au căzut de la etajul zece, a fost decăzută din drepturile părintești! Detalii de ultim moment

Nu cu foarte mult timp în urmă, mama gemenilor a fost trimisă în judecată pentru ucidere din culpă, iar înainte de asta, femeia a fost decăzută și din drepturile părintești, deoarece mai avea în grijă un copil minor, în vârstă de 5 ani.