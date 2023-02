O mamă sfâșiată de durere îi ceartă pe cei care ar fi trebuit să-i salveze fiica. Fata a supraviețuit cutremurului devastator, dar a fost răpusă de frig: "De ce nu a venit niciunul dintre voi?"

In articol:

Mii de familii trăiesc clipe de coșmar, după ce în urmă cu zi Turcia a fost lovită de un cutremur cu magnitudine de 7,8 pe scara Richter, urmat de zeci de replici.

Seismele, care s-au resimțit și în Siria și țările vecine, au provocat un adevărat dezastru. Ele au luat viața a peste 5.000 de oameni și au rănit grav alți 25.000. Și frigul a făcut numeroase victime, în urma tragediei. O fetiță care a supraviețuit cutremurului devastator a murit din cauza temperaturilor extrem de scăzute, în timp ce aștepta ajutor din partea autorităților.

Citește și: Cum a scăpat internaționalul român Alexandru Maxim de cutremurul devastator din Turcia. ”E haos... Am vorbit la telefon cu oameni de acolo și mi-au spus că sunt în stradă de la ora 04:30”

Seismele din Turcia au distrus zeci de mii de vieți și au produs pagube imense. Autoritățile încearcă din răsputeri să facă față situației și să ajute supraviețuitorii, însă numărul răniților se ridică la peste 25.000 de oameni, anunță CNN.

Durerea este cu atât mai mare, cu cât victimele ajung să moară de frig, așteptând ajutor.

Citește și: "Nu știm unde să fugim!" O româncă povestește cum arată Iadul din Turcia, în urma cutremurului! Imagini video sfâșietoare cu pacienții scoși din spital în Gaziantep| EXCLUSIV

Citeste si: Alertă alimentară! Chipsuri contaminate cu o substanţă dăunătoare, retrase de urgență de la vânzare- kanald.ro

Citeste si: Sâmbăta Morților 2023. Când sunt Moșii de iarnă și ce trebuie să faci în această zi de sărbătoare?- stirilekanald.ro

Este și cazul unei fetițe care a reușit să scape cu viață de printre dărâmături, dar nu a mai putut face față temperaturilor scăzute: "Trebuia să veniți... Astăzi mi-au dat trupul neînsuflețit al fiicei mele. Copilul meu a murit de frig, a avut nevoie ajutor. De ce nu a venit niciunul dintre voi?", strigă îndurerată mama micuței, într-un videoclip devenit viral pe Twitter.

Mama fetiței care a supraviețuit cutremurului, dar a fost răpusă de frig [Sursa foto: Captură video Twitter]

"You were supposed to come.... They gave me my daughter's body today. It's my baby who died of cold, who wanted help. Why didn't any of you come?"

Due to the absence of rescuers, people are dying of the cold. #Turkey #TurkeyEarthquake #PrayForTurkey #Turkiye #Deprem #Antireport pic.twitter.com/SIIsJUiTQh

Citeste si: „Mă enervează că-mi vine și să plâng.” Cristina Șișcanu, încercată de emoții. Ce schimbare va face cât de curând- kfetele.ro

Citeste si: "N-au știut că sunt filmați!" Ce s-a întâmplat între Jennfier Lopez și Ben Afleck la decernarea Premiilor Grammy 2023- radioimpuls.ro