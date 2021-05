O nouă despărțire în showbiz?! What's Up și Alice Badea și-au spus adio?! Cei doi au șters orice urmă de relație de pe rețelele de socializare

In articol:

Alice Badea și What's Up s-ar fi căsătorit în mare secret în urmă cu circa trei luni de zile. Relația lor a fost întemeiată pe sentimente sincere și puternice, dar iată că sunt ceva probleme în paradis sau cel puțin asta reiese dacă este să aruncăm un ochi pe paginile celor doi de pe social media.

Nu doar că nu se mai urmăresc pe Instagram, dar pare că nici nu au fost vreodată împreună, căci au șters toate pozele în care apăreau amândoi. Astfel, primul gând care le-a trecut prin minte fanilor a fost dacă nu cumva cei doi s-au despărțit.

Alice Badea și What's Up, cea mai nouă despărțire din showbiz?!

Cei doi s-au cuplat la doar o lună după ce artistul a divorțat de Simina Costea. La scurt timp, Alice Badea a dezvăluit că What's Up a agresat-o, dar în ciuda acestor probleme și scandaluri a ales să rămână lângă el. S-au căsătorit în mare secret, iar în loc de tradiționalele verighete, pe degetele lor și-au făcut un tatuaj identic, un fluture care simbolizează iubirea lor veșnică. Mai mult, ambii aveau planuri mari pentru relația lor și au dezvăluit în repetate rânduri că vor să devină părinți.

„ La 33 de zile de relație, ea avea 33 de ani atunci, și am cerut-o de soție. Pe nou, am zis. După 33 de zile am zis ca o vreau pentru toată viata, am intrebat-o si uite-ne. Actele nu îți garantează dragostea, oamenii se schimbă. Așa că am decis să ne facem acest simbol, fluturașul. Eu, ca ființă, sunt foarte fragilă de felul meu. ”, a spus cântărețul în cadrul unei emisiuni TV.

Dacă apare primul băiețel sau fetiță nu ai voie să nu faci pasul ăsta, pentru că dacă se duce la școală o să întrebe ”al cui ești?”. Trebuie să fie al cuiva. Bineînțeles că lucrăm la bebe.

Când vrea bunul Dumnezeu o să vină. Este normal la 30 de ani să vrei un copil. Fiecare cu treaba lui. Eu am făcut de toate, am muncit de când mă știu, am reușit să-mi fac o carieră muzicală, îmi doresc un copil. Omul ce vrea la casa lui? O casă, o femeie care să-l iubească și un copil care să-i rămână în urmă. Altceva ce să vrei?” , a declarat artistul, în urmă cu câteva luni.

Acum lucrurile par că au luat o altă întorsătură. Cei doi nu se mai urmăresc pe rețelele de socializare și chiar au șter toate pozele în care apăreau împreună. Nu se știe încă ce s-a întâmplat în relația celor doi, căci până la momentul scrierii acestei știri niciunul nu a dat vreo declarație pe acest subiect.