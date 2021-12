O regină a muzicii lăutărești a ajuns pe lista artiștilor care primesc ajutor social! E considerată urmașa Romicăi Puceanu! EXCLUSIV

In articol:

O adevărată legendă a muzicii lăutărești, artista care l-a impresionat până la lacrimi pe Michael Bolton, a ajuns într-o situație pe care probabil nu și-a închipuit-o în anii de glorie.

Panseluța Feraru, pe lista artiștilor care trebuie ajutați financiar

Ajunsă la 66 de ani, cu un repertoriu uriaș la activ, Panseluța Feraru a ajuns să apeleze la ajutorul colegilor ei din UCMR-ADA pentru a se putea descurca.

Mai exact, numele Panseluței Feraru apare în lista celor 28 de artiști membri ai UCMR-ADA care beneficiază de ”ajutoare materiale nerambursabile” în anul 2021. Valoarea acestor ajutoare este de 1.200 de lei pe lună pentru fiecare beneficiar.

Conform regulamentului UCMR-ADA, ajutoarele sociale nerambursabile se acordă membrilor organizației care au peste 60 de ani, au creat cel puțin 30 de opere și au venituri mai mici de 2.000 de lei pe lună, din pensie și activități independente cumulate. Pe aceeași listă se mai află nume importante precum: Carmen Maria Cârneci (compozitoare și dirijoare), soții Dumitru și Dumitra Ridescu (artiști populari) sau Marcel Iorga (compozitor, orchestrator și instrumentist).

A colaborat cu Gabi Luncă și Romica Puceanu

Panseluța Feraru este considerată o adevărată legendă a muzicii lăutărești, poseoare a unei voci senzaționale și capabilă să îmbine mai multe genuri, de la romanțe la jazz.

”Eu am colaborat mult cu Gabi Luncă și Romica Puceanu, care cântau muzică lăutărească pură. Și crede-mă că nimeni nu va ajunge vreodată la nivelul lor. Cu Romica Puceanu am cântat și la prima nuntă a lui Mădălin Voicu. Ea nu stătea de vorbă cu alți cântăreți dacă nu erau profesioniști. I-am cerut voie să cânt și eu o melodie din repertoriul său. Mi-a spus atunci că da, dar să am grijă, să nu o fac de rușine. Când m-a auzit, mi-a spus că știe că eu voi fi cea care voi rămne în urma sa”, a povestit Panseluța Feraru în Taifasuri.

Născută în Liicești, județul Argeș, într-o familie de artiști, Panseluța Feraru a avut turnee în toată lumea încă de la o vârstă fragedă, motiv pentru care n-a apucat niciodată să termine Conservatorul, ca să poată cânta operă ”deși la restaurantele din Franța și Italia asta cântam”.

L-a impresionat până la lacrimi pe Michael Bolton

Una din întâlnirile memorabile pe care le-a avut a fost cea cu Michael Bolton, căruia i-a cântat o noapte întreagă.

Panseluța Feraru, alături de Michael Bolton, la București

”M-a apreciat enorm, iar după ce m-a ascultat o noapte întreagă, în care i-am cântat toate genurile de muzică, dimineața a venit personal să mă felicite și avea lacrimi în ochi. Știu că m-a întrebat atunci cum de pot cânta atât de mult. Și i-am spus că e ceva din naștere. Așa a vrut Dumnezeu. Mi-amintesc că la impresionat atât de mult cum am interpretat muzică sârbească”, a mai spus Panseluța Feraru.

