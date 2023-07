„O relație echilibrată” Cosmina Păsărin este îndrăgostită până peste cap! Ce a povestit vedeta despre bărbatul care o face fericită: „Un om foarte blând”

In articol:

Cosmina Păsărin are 40 de ani și trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Prezentatoarea TV pare că și-a găsit liniștea în brațele DJ-ului Alex Gully, în vârstă de 36 de ani. Cei doi formează un cuplu de ceva timp, iar în urmă cu câteva săptămâni au decis să nu se mai ascundă și au început să posteze fotografii împreună pe rețelele de socializare, făcându-și relația publică.

După ce a postat primele imagini alături de actualul ei iubit, Cosmina Păsărin a făcut și primele declarații despre bărbatul din viața ei. Vedeta și-a găsit fericirea în brațele lui Alex Gully, un cunoscut DJ și a mărturisit că au o relație foarte frumoasă. În plus, Cosmina a declarat că atât ea, cât și DJ Gully, își doresc o legătură serioasă și fac eforturi pentru a avea o relație echilibrată și de lungă durată. Totuși, prezentatoarea TV a păstrat discreția cu care și-a obișnuit fanii de-a lungul timpului și nu a vrut să dea foarte multe detalii despre ce se întâmplă între ea și iubitul ei.

„Nu am postat eu imagini, el a postat, dar apoi sigur am început și eu să postez. Pot să vă spun despre relația pe care o am că este o relație foarte frumoasă. Încercăm amândoi să avem o relație echilibrată, încercăm amândoi să construim această relație, să facem eforturi zilnice pentru a menține această relație cât mai sănătoasă și cred că e important să ținem cont de toate aceste aspecte tot , a declarat Cosmina Păsărin pentru un post TV.

Ce a spus Cosmina Păsărin despre iubitul ei

Vedeta are doar cuvinte de laudă la adresa lui Alex Gully. DJ-ul a adus fericirea în viața Cosminei Păsărin, iar lucrurile par cât se poate de serioase între ei.

Prezentatoarea TV a vorbit despre actualul ei iubit, pe care l-a descris folosind cuvinte extrem de frumoase și i-a enumerat calitățile, spunând că este un bărbat blând. De asemenea, DJ Gully este o fire extrem de veselă, după cum a declarat partenera lui și îi aduce mereu zâmbetul pe buze vedetei.

„Îmi place blândețea lui, este un om foarte blând, foarte cald, foarte vesel, noi râdem foarte mult împreună. Aceste aspecte contează pentru mine”, a mai spus Cosmina Păsărin.

