„O relație specială” Ritualul neașteptat pe care Claudiu Bleonț îl face înainte de a urca pe scenă! Ce spune actorul despre obiceiul care îl ajută de fiecare dată să scape de emoții: „Mă liniștește”

Claudiu Bleonț este unul dintre cei mai cunoscuți actori de la noi din țară. Deși este o persoană discretă, recent, el a oferit un interviu inedit, prin care a mărturisit ritualul pe care îl face înainte să urce pe scenă.

În timp ce alți artiști fac cu totul altceva, îndrăgitul actor apelează la un truc neașteptate pentru a scăpa de emoții. Iată obiceiul care îl ajută de fiecare dată!

Ritualul pe care Claudiu Bleonț îl face înainte de a urca pe scenă

Claudiu Bleonț este de departe unul dintre cei mai cunoscuți actori de la noi din țară. În prezent, el are o carieră de succes și o fiică pe care o iubește nespus. Deși a fost discret cu viața lui personală, iată că într-un interviu recent a făcut dezvăluiri inedite.

Îndrăgitul actor a fost întrebat la ce ritual apelează înainte de a urca pe scenă, pentru a scăpa de emoții, așa că a oferit și răspunsul.

Ei bine, în timp ce majoritatea artiștilor spun o rugăciune sau își fac cruce, actorul face cu totul altceva. Mai exact, meditează, iar prin această metodă reușește să scape de presiunea emoțională și să se liniștească.

„Nu. Eu ascult meditații. Asta mă liniștește.”, a mărturisit Claudiu Bleonț, pentru viva.ro.

Mai mult decât atât, actorul are și o slăbiciune la anumite pietre prețioase, care sunt cunoscute pentru diferite beneficii în viața de zi cu zi.

„Aceasta e agat, fucsit, onix, rubin… Aceasta este o rocă vulcanică. Am simțit nevoia să le port. Am o „relație” specială cu pietrele acestea”, a mai spus Claudiu Bleonț.

Claudiu Bleonț și-a petrecut vacanța alături de fiica lui: „Viața merită trăită”

În cadrul aceluiași interviu, Claudiu Bleonț a vorbit și despre timpul liber pe care l-a petrecut alături de oameni dragi. Printre aceștia se numără și fiica lui, Eva, cu care a mers într-o vacanță bine meritată în țară. De asemenea, actorul a profitat și de zilele în care a muncit, deoarece a avut parte de revederi emoționante.

„Am avut vacanță, o săptămână, cu Eva. Am fost la prieteni în Craiova, la Vulpeni. Și am mai avut un prilej de vacanță, am jucat „Paracliserul” la un festival de la Râmnicu Vâlcea. Și m-am întâlnit acolo, cu prieteni.

Cu prietenii, cu artiștii de acolo, am avut efectiv trei zile care m-au hrănit enorm. În rest, vacanța s-a petrecut aici, pe platou. Și, personajul permite. E cineva care își asumă să își trăiască viața într-o vacanță. Viața merită trăită și sper să mă bucur de ea, nu să mă consum pentru ea.”, a mai spus actorul, pentru aceeași sursă menționată mai sus.

