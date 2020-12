O româncă, aflată în Belgia, și-a văzut tatăl în imaginile groazei surprinse la Spitalul din Reșița: ”N-am putut să stau pe picioare”

Durere fără margini a unei femei, stabilite în Belgia. Românca și-a văzut tatăl în imaginile devenite virale pe internet.

O româncă, aflată în Belgia, a trecut prin momente cumplite, după ce și-a văzut tatăl în imaginile îngrozitoare suprinse la Spitalul din Reșița. Scenele șocante au devenit virale pe internet și au intrat în atenția autorităților. Femeia a povestit cum a trăit șocul vieții ei, după ce a văzut că tatăl ei de 77 de ani a fost fotografiat în scenele incredibile surprinse în Spitalul din Reșița.

Într-un videoclip filmat pe holurile spitalului din Reșița, se poate observa cum mai multe persoane, cu afecțiuni psihice, dar și infectați cu virusul provenit din China sunt ținuți pe jos. De asemenea, pacienții erau dezbrăcați și lăsați pe ciment.

„Sora mea a luat legătura – n.r. cu medicul – și i-a spus că așteaptă să-i facă testul COVID. Între timp, nu ne-a mai zis dacă are virusul sau nu, ci că este foarte bine îngrijit, pus la perfuzii, că a avut un pic de diabet și i-a dat insulină, că are sondă și să stăm liniștiți că e foarte bine îngrijit. Vai, să nu vă zic momentele alea… în momentul în care l-am văzut pe tatăl meu jos, pe coridor, n-am putut să stau pe picioare. E și un video în care strigă, i-am recunoscut imediat vocea. Nu am dormit, plâng. Nu pot să descriu. (…). Toți îl cunosc de tata Vasile.” a spus românca, pentru Antena 3.

O româncă, aflată în Belgia, și-a văzut tatăl în imaginile groazei surprinse la Spitalul din Reșița

Bătrânul, internat cu o problemă la picior

Românca a mai povestit pentru sursa precizată, faptul că tatăl ei a fost internat cu o problemă la picior. „Fotografia care surprinde un pacient decedat, aflat într-un sac special pentru decesele cauzate de COVID-19, cu siguranță a fost realizată înainte ca pacientul să fie transferat la morga spitalului, care se află într-o altă clădire, la o distanță apreciabilă față de clădirea Staționarului 3 și, nu-i așa, o fotografie se face într-o secundă, chiar mai repede decât pleacă apelul telefonic pentru ridicarea unei persoane decedate”, a declarat managerul unității medicale.