O româncă i-a sucit mințile unui fotbalist de la Inter

Stefan de Vrij se iubeste cu o româncă de mai bine de trei ani. Este vorba de Doina Turcanu, o basarabeanca cu origini romanesti. Cei doi formează un cuplu din 2017, de cand olandezul evolua pentru Lazio.

Românca i-a pus capac olandezului

Românca locuiește in Italia de la 14 ani, iar de curand a primit și cetatenia. Tânăra a studiat design interior la Roma, iar din 2018 s-a mutat impreuna cu de Vrij la Milano. Suporterii lui Inter Milano au aflat că De Vrij se iubește cu o româncă, de pe vremea cand jucătorul era venit recent la echipa. Doina l-a cucerit pe De Vrij si datorita calitatilor sale fizice, care pot fi admirate pe site-urile de socializare. Chiar daca nu este fotomodel, romanca arata senzational in costum de baie, fiind complimentata de amici pentru felul in care arata. Doina Turcanu a castigat in 2010 concursul de frumusete din Italia, "Miss Trionfale".

Stefan de Vrij este un fotbalist olandez, în vârstă de 28 de ani, care evoluează la clubul italian Internazionale Milano și la echipa națională de fotbal a Olandei pe postul de fundaș. Jucătorul a evoluat și la Lazio, între 2014-2018, anul în care a ajuns la Inter.

