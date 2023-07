“O să fac un copil” Andreea Pirui a dat vestea! Ce urmează să se întâmple în viața fostei concurente de la Puterea dragostei | EXCLUSIV

In articol:

Andreea Pirui a venit singură la petrecerea dată de Andra Volos si Lele pentru a afla sexului copilului lor. În emisiunea “Online Story by Cornelia Ionescu”, fosta concurentă de la Puterea dragostei a explicat motivul absenței iubitului și a spus clar că el este bărbatul cu care vrea să fie toată viața și să îi dăruiască o fetiță.

Andreea Pirui plănuiște să rămână însărcinată la anul

Andreea Pirui a aruncat bomba! Și-a făcut deja planurile pentru 2024 și a inclus și un copilaș. Frumoasa șatenă a vorbit deschis despre o posibilă sarcină.

"Iubesc foarte mult copiii, deși nu am. Îi iubesc foarte mult pe nepoțeii mei și îmi doresc un copil. În viitorul apropiat o să fac și eu unul. Anul viitor trebuie să am sută la sută, cu iubitul meu, Sorin. Mă văd mamă de fată, dar cum vrea Domnul. O să îl iubesc enorm.", a declarat Andreea Pirui.

Citeste si: ,,Ai lăsat un gol prea mare în inimile noastre” Mesajele de condoleanțe curg în urma decesului tânărului din Botoșani care și-a găsit sfârșitul într-un accident rutier- kanald.ro

Citeste si: Un bărbat a băut 10 litri de apă pe zi timp de doi ani și a mers la spital. Ce au descoperit medicii după un RMN- stirileprotv.ro

Andreea Pirui și Marius au rupt orice legătură

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a povestit, în exclusivitate la WOWnews, în ce relație a rămas cu Marius după despărțire. Vedeta și fostul iubit nu mai au ce să discute și frumoasa șatenă a explicat că nici nu au mai vorbit. Andreea Pirui recunoaște că dacă l-ar vedea pe Marius pe stradă este normal să se salute, însă nu se pune problema ca cei doi să mai discute sau să aibă ceva în comun.

Șatena are o nouă relație și își respectă partenerul, așa că nu vede de ce să păstreze legătura cu fostul. Totodată, acest lucru ar putea fi valabil și în cazul lui Marius, dacă el ar avea o iubită.

"Niciodată, nu am mai vorbit deloc! Eu am o relație, îmi respect relația și dacă îl văd îl salut, așa e omenesc, dar nu discutăm și nu ținem legătura pentru că nu avem pentru ce. Categoric nu! Probabil are și el o relație și nici iubitei lui nu i-ar conveni să vorbească cu mine pentru că nu avem niciun motiv să vorbim. S-a terminat, s-a consumat. Nu a fost să fie, să fie sănătos. Să fie fericit!", a mărturisit Andreea Pirui, pentru WOWnews.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!