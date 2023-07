„O să fiu bine” Adelina Pestrițu a primit un diagnostic neașteptat, în urma unei radiografii pulmonare. Ce simptom a trimis-o urgent la medic? 

In articol:

Adelina Pestrițu este iubită și îndrăgită de mulți români, iar bruneta nu ratează nicio ocazie să-și țină urmăritorii de pe rețelele de socializare la curent cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și de curând, căci de ceva vreme vedeta se tot confrunta cu o tuse, care nu îi dădea pace deloc, motiv pentru care a decis să facă o vizită unui specialist și să facă o radiografie pulmonară, pentru a se asigura că totul este în regulă.

Bineînțeles, după control, Adelina Pestrițu le-a spus fanilor și care a fost verdictul medicului. Așadar, vedeta spune că rezultatul investigației a fost unul bun, confruntându-se doar cu o problemă superficială, pentru care va lua tratament, iar în curând va fi bine.

„Sunt la programare, pentru că am tusea despre care v-am povestit. Am venit să mă asigur că toate sunt la locul lor. Sunt bine, mi-am făcut și radiografie pulmonară, care arată foarte bine, spune doamna doctor. Am ceva foarte superficial, asta este concluzia, pentru care o să iau niște medicamente o perioadă scurtă de timp și o să fiu bine, dar în aer condiționat va trebui să stau, nu am ce să fac. Doamna doctor mi-a dat niște medicamente care să mă întărească și care să vindece tusea asta enervantă pe care o am. Treaba e că mă bucur foarte mult că am făcut radiografia, pentru că de când am avut problema aceea cu Covid-ul nu am mai făcut o radiografie de verificare și în mod normal se face imediat după ce termini tratamentul, așa că bine că am bifat și asta.”,

Adelina Pestrițu a descoperit, însă, o altă problemă, după controlul la medic

le-a spus Adelina Pestrițu fanilor din mediul online.

Totuși, neașteptat este că după controlul la plămâni, mai precis după radiografie, Adelinei Pestrițu i s-a spus că ar avea o altă problemă.

Mai precis, este vorba despre un început de scolioză, afecțiune pe care medicul a văzut-o în urma radiografiei la plămâni.

În acest sens, bruneta chiar a spus că va face tot posibilul să rezolve și această problemă.

„Dar știți că se întâmplă ca atunci când mergi la spital să te cauți de una și să dai de alta? Doamna doctor, văzând radiografia mea, m-a anunțat că am un început de scolioză, deci coloana mea e ușor nehotărâtă. O să o rezolv și pe asta, o să fiu mai atentă cu greutățile pe care le ridic”, a mai spus Adelina Pestrițu.

