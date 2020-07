In articol:

Lumea aviației este în doliu. Un tânăr ce era steward în cadrul companiei Blue Air și-a luat adio printr-o scrisoare ce a sensibilizat pe toata lumea. Jurnaliştilor de la “Ziarului de Iaşi” le-a fost inmânată scrisoarea tânărului ce s-a sinucis. Mesajul este cu totul zguduitor.

În vărstă de 24 de ani, tânărul era un adult bine-crescut, jovial și fericit. Aceste trăsături de caracter au ieșit la iveală chiar din scrisoare, în care acesta, cu ultimele sale cuvinte înainte de a-și curma viața, glumește cu prietenii lui, cu bunicii, anunță cui îți lasă hainele și bunurile ce-i aparțin. Îi adresează câteva cuvinte chiar și fostei iubite, față de care ne dăm seama că nutrea sentimente extraordinare, chiar și după despărțirea care l-a zdruncinat teribil.

În urma obținerii unui acord din partea familiei, “Ziarul de Iaşi”a decis să publice mesajul tânărului, ca un ultim omagiu adus sufletului său frumos.

Robert Cepăreanu este mult regretatul tânăr ce și-a lăsat ultimele cuvinte scrise pe o foaie, dedicate fostei iubite, părinților, și apropiaților.

După ce relația lui a luat sfârșit, Robert i-a scris mai multe mesaje fostei lui, însă aceasta nu i-a răspuns. Tânărul a și anunțat-o că se va sinucide. Astfel, a luat masa cu sora lui, și a plecat la drum, cu un singur ultim gând.

Într-o poieniță, tânărul și-a lăsat telefonul în ghiozdan și... a fost descoperit după câteva zile, de un păstor de vaci care a fost ”alertat” de un animal. Cei cere i-au coborât trupul au fost chiar părinții lui.

Un apropiat al lui Robert Cepăreanu, care-i ştia parola de la telefon, a descoperit mesajul ce este menționat mai jos, publicat de ”Ziarul de Iași”, cu acordul familiei.

“Dacă citiţi asta, înseamnă că am reuşit”

“Dacă citiţi asta, înseamnă că am reuşit. Îmi pare rău că s-a ajuns la asta. Aş fi putut trece peste lipsa jobului, banilor şi orice altceva, dar nu şi pentru despărţirea de N. Abia după ce am pierdut-o am realizat că o iubesc. Am pierdut-o din cauza prostiei şi idioţeniei mele. Nu am putut suporta gândul că nu mai e cu mine şi că ar putea fi cu altcineva”, spune el. Mai adaugă şi că avea intenţia încă de dimineaţă să se sinucidă), când a aflat de despărţire, dar nu a avut curaj să o facă. “Poate era prea bună pentru mine (…) Îmi pare rău dacă te-am speriat când mă enervam la jocuri, şi înjuram, şi loveam tastatura, dar (n.r. - înjurăturile) nu îţi erau adresate ţie, şi nu aş fi îndrăznit vreodată să te lovesc, deşi ai crezut că sunt în stare”, mai spune el, povestind apoi că îi pare rău că a vrut să vină acasă la iubită: “Nu am făcut-o în final, şi regret, pentru că poate te-aş mai fi văzut pentru ultima oară. Cu durere în inimă îţi spun că îmi pare rău”, scrie tânărul.

“Mulţumesc pentru copilărie”

În următoarea parte a scrisorii, Robert îşi cere scuze față de părinţi: “Îmi pare rău, şi îmi cer scuze mamei şi tatei pentru că am făcut asta, dar a fost alegerea mea. Aveţi grijă de R. şi R. (n.r. - fraţii tânărului) în continuare, cu bune şi rele. Şi invers, ei de voi. Poate vă împăcaţi şi cu cei din deal mai bine cu ocazia asta (n.r. - cu rudele familiei). Mi-am expirmat sentimentele mele în felul meu, dacă v-a deranjat că vorbeam mai porcos, îmi pare rău, pe unii oameni îi deranja, dar m-am obişnuit. R., ai grijă cu şcoala şi nu te mai supăra aşa uşor din orice, cum am făcut eu. Şi nu mai fi aşa al dracului, mai ascultă, că nu îţi zice nimeni de rău. Iar tu R. nu mai fi aşa de zgârcit, că nu ajungi nicăieri.

Am avut certurile noastre şi ne-am spus multe unul altuia. Se pare că, într-un final, eu am fost cel imatur de am ajuns în punctul ăsta. Să ai noroc cu B., dacă ea este aleasa ta, iar dacă nu, îţi urez casă de piatră cu oricine ai fi. C., tu sper să te împaci cu T., sigur a avut motiv întemeiat că nu a mai vorbit în perioada asta. Şi chiar dacă nu a avut, nu trebuie să ajungi până în punctul când îl pierzi de tot şi să suferi că nu îl mai poţi avea din nou. Ştiu sentimentul, şi nu este sănătos. Aveţi grijă unul de altul. Dacă te-am supărat cu ceva, T., şi de aceea nu ai mai vorbit cu mine. îmi pare rău. Am fost curios să aflu motivul, dar nu am mai apucat. Poate îţi găseşti şi tu o prietenă, odată. Să ai grijă în continuare de fraţii tăi, dar să nu uiţi şi de tine. Altfel, ajungi ca mine: cu mâna goală, la fundul sacului. Am sperat până la vârsta asta ca tu şi C. să găseşti pe cineva şi să îţi întemeiezi o familie, ai fi fost un tătic grozav, încă mai este timp cred. Mulţumesc pentru copilărie. M., să fii cuminte în continuare şi să ai grijă cu picioarele alea pe unde umbli. Tu, M. şi bunicii din Tătăraşi, două bunici care aţi avut grijă de noi la bine şi la greu. (…) Să vă menţineţi sănătoşi. Şi, V., nu mai fi aşa schimbătoare, azi prieten, mâine duşman, iar dacă faci o faptă bună nu trebuie să îi reaminteşti acelei persoane de 5.000 de ori, că o se simtă prost.

Continuă să faci fapte bune fără partea schimbătoare, de aia nu vrea R. să treacă prea des pe acolo. Ai o parte bună în tine, foloseşte-o pe aceea. S. şi F., vă mulţumesc pentru ajutor şi suportul oferit până acum. Scuze că v-am dezamăgit. Dar mai rămâne un mărţişor în familie, să aveţi grijă de cei mici, în special. Bunelu, te rog nu mai fi aşa de încăpăţânat, mai ascultă şi de ceilalţi că nu le ştii pe toate. Ascultă şi pe ei că nu ai nimic de pierdut, ci doar de câştigat. Îmi plăceau poveştile şi că aveai o memorie extraordinară. Poţi fi mai bun şi la vârsta ta. Sper să îmi asculţi sfatul, ai două fete care aşteaptă acel ceva de la tine”, au fost cuvintele pline de sinceritate, lăsate de Robert.

Cuvintele adresate prietenilor

Robert Cepăreanu continuă scrisoarea, adresându-se pritenilor lui, în stilul amuzant și glumeț ce-l caracteriza:“C., îşi urez succes în carieră, poate chiar o să lucrezi de curând aşa cum şi-ai dorit. Continuă să slăbeşti, mi-ai promis. Poate îţi găseşti o fată şi tu în sfârşit, ca să nu mai fii aşa deprimat, şi să te bucuri şi tu. Scuze şi ţie că ai încercat să mă convingi să nu o fac. Dar a fost prea mult pentru mine. A fost cel mai deprimant şi greu moment din viaţa mea şi nu am mai plâns niciodată pentru nimeni până la B. (n.r. - fosta iubită). Îmi pare rău şi faţă de A., poate crede că am vrut să i-o fur pe N., nu a fost cu intenţie, chiar am încercat să ignor, deşi îmi plăcea şi te întrebam de ea. (…) Dacă ajungi să citeşti şi tu asta, T., vreau să îţi las ţie calculatorul meu cu tot ceea ce cuprinde el, iar dacă găseşti ceva pe el ce îmi aparţine, poţi şterge. Îţi mai las ţie echipamentul meu de snowboarding, pantalonii, geaca, casca ruroc cu cablul de încărcare, cele două plăci de snowboarding, papucii, mănuşile şi rucsacul meu cu broşele. Go-pro-ul aş vrea să îl las lui C., poate îl foloseşte la maşină, nu am ştiut ce altceva să îi las. Telefonul meu aş vrea să ajungă prima oară la N., ştie ea ce trebuie şters, eu nu am putut. Şi după, îl poţi păstra tu, T.. Hainele mele poate R. să facă ce vrea cu el, le puteţi împărţi, ca şi celelalte lucruri ale mele”.

Adio

Scrisoarea ajunge la unltimul paragraf, unde sunt spuse cuvintele de adio. Tânărul explică: “Nu ştiu ce altceva să mai las scris aici. Poate ajung să citească toţi cei menţionaţi aici, inclusiv N. Poate nu am fost cel mai bun fiu, frate, verişor, nepot, prieten, iubit, elev, angajat. Dar am încercat, cu bune şi rele, să mă îmbunătăţesc, mai greu sau mai uşor. Cu unele poate am reuşit, cu unele nu. Dar consider că, odată ce am ajuns aici, că am eşuat la fiecare dintre ele, şi am dezamăgit nişte oameni la care ţineam. Dar gândiţi-vă şi la cum mă simţeam eu, şi că nu este uşor să treci peste ele. N. nu a fost ceva peste care să trec peste. Dintre cele trei iubite, B. - trei ani, nu am fost afectat după despărţire, G. - cu care am fost trei săptămâni, nici la ea nu am avut resentimente şi nu am suferit, deoarece ea nu era ceea ce căutam. Şi când în sfârşit am găsit ceea ce căutam, m-am comportat cum m-am comportat şi am pierdut-o. Şi aici îmi iau rămas bun. Nu ştiu ce mă aşteaptă dincolo. Adio”.