"O surioară!" Imagini emoționante cu fiul lui Lili Sandu, în timp ce îi sărută burtica mamei sale! Vedeta a făcut primele declarații despre sarcină: "Au început să sune telefoanele"

Lili Sandu și-a emoționat fanii cu ultimul videoclip postat în mediul online. Vedeta a lăsat să se înțeleagă că este însărcinată, asta după ce fiul ei i-a sărutat burtica de mai multe ori și i-a dezvăluit că își dorește o surioară.

Ulterior, însă, iubita lui Silviu Țolu a mărturisit că totul a fost doar o glumă, pentru "a testa terenul".

Fiul lui Lili Sandu își dorește o surioară

Lili Sandu a vrut să vadă cum ar reacționa fiul ei în cazul în care ar deveni din nou mamă, așa că l-a întrebat pe Thomas ce ar vrea să îi aducă "peștișorul de aur". Spre surprinderea acesteia, băiețelul a dezvăluit că își dorește o surioară și a început să-i sărute burtica mamei sale. Momentul emoționant cu iubita lui Silviu Țolu și micuțul lor a ajuns viral pe internet, iar fanii s-au întrebat dacă nu cumva Lili Sandu este din nou însărcinată:

Thomas, fiul lui Lili Sandu și al lui Silviu Țolu [Sursa foto: Captură video]

"Lili Sandu: Thomas, dacă vine peștișorul de aur, ce îi spui să îți aducă?

Thomas: O surioară!

Lili Sandu: Cum așa, mama?

Thomas: Să aducă o surioară peștele de aur!

Lili Sandu: Dar, uite, dacă e în burtică acum, te bucuri? (n.r. fiul ei îi sărută burtica)", a fost discuția dintre Lili Sandu și băiețelul ei, postată pe rețelele de socializare.

Lili Sandu și iubitul ei, alături de fiul lor [Sursa foto: Facebook]

Lili Sandu: "Nu sunt însărcinată, a fost o glumă!"

Speculațiile din mediul online, pe seama unei posibile sarcini, au făcut-o pe Lili Sandu să reacționeze. Vedeta a ținut să lămurească întreaga situație și a explicat că totul a fost doar o glumă: "Nu sunt însărcinată, a fost o glumă! Nu sunt și nu preconizăm deocamdată. De câteva zile îi tot citesc o poveste cu peștișorul de aur și l-am întrebat: Mami, dacă ar fi să îți aduc ceva, ce ai vrea? Și el a spus o surioară.

Dimineață l-am întrebat să vedem – dacă îi spun că am ceva în burtică – dacă vrea sau nu mai vrea o surioară. Am zis apoi că am vrut să testăm apele, dar au început să sune telefoanele… Mami nu este încă pregătită psihic și emoțional.", a declarat Lili Sandu, pentru fanatik.ro.