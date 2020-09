Tânăra găsită rătăcind pe străzile Sibiului

In articol:

O tânără a fost găsită rătăcind pe străzile din Sibiu, singură, neștiind unde se îndreaptă și de unde vine. Fata era clar dezorientată, așa că oamenii s-au mobilizat imediat

Tânăra în vârstă de 22 de ani se pare că și-a pierdut memoria, neștiind cu o cheamă, de unde este, unde locuiește sau orice alt detaliu aparent logic, care ar fi ajutat la localizarea familiei. Luiza Sîrbu este femeia care a luat în propriile mâini datoria de a localiza familia fetei. Printr-o postare pe Facebook, femeia a făcut apel la umanitatea sibienilor, rugându-i să se implice pe cât posibil. Luiza Sîrbu a povestit cum a auzit de tânăra dezorientată. Se pare că femeia se cunoștea cu mai mulți polițiști, dintre care unul a contactat-o în legătură cu fata care-și pierduse memoria. Luiza a decis astfel să acționeze, distribuind fotografia pe rețelele de socializare. „Eu am lucrat la o spălătorie de pe Calea Șurii Mari, de lângă Hornbach. Lucrând până seara târziu, patrulele de poliție mai veneau și stăteau cu mine când era întuneric. Așa am ajuns să cunosc majoritatea polițiștilor din zona aceea.

Alaltăieri am primit mesaj de la un domn polițist întrebându-mă dacă o cunosc pe acea doamnă, care susținea că are o rudă care lucrează la una din spălătoriile de lângă Hornbach. Nu o știam, dar am întrebat dacă aș putea să public poza ei pe rețelele de socializare, pe grupurile pe care mai fac postări și mi s-a dat acordul.

În momentul următor am distribuit poza peste tot pe unde am putut, iar lumea a luat inițiativa și a distribuit mai departe postarea mea de aproximativ 900 de ori.”, a spus Luiza, coform Turnul Sfatului.

Tânăra găsită în Sibiu locuiește în Ilfov!

În ciuda faptului că nimeni nu a recunoscut-o pe tânără, în doar două zile identitatea fetei a fost descoperită! Tânăra venea tocmai din Ilfov.

„Ieri în jurul orei 13-14 a început lumea să îmi scrie că fata este din Afumați, Ilfov. Am primit vreo 50 de mesaje și toate spuneau același lucru. Am comunicat domnului polițist cu care vorbisem inițial aceste informații și mi-a spus să cer date de contact și mai multe detalii despre ea, eventual o poză de buletin.

Am găsit-o pe o doamnă care susține că este vecină cu ea și mi-a trimis o poză după buletinul vechi, mi-a spus că îi cunoaște frații și mi-a povestit mai multe despre viața familiei ei. Între timp am reușit să iau legătura chiar cu unul din frați și am aflat de la ei că nu au o situație financiară atât de bună și depind de poliție și spitalul din Sibiu să o poată transfera în Ilfov.

Țin să le mulțumesc tuturor persoanelor care m-au ajutat să o găsesc, prin ridicarea postării, prin distribuire și prin orice metodă care le-a fost la îndemână. Mi-a fost de folos să aflu cine este fata și să pot transmite mai departe domnului polițist.”, a fost mesajul Luizei, femeia care s-a implicat extrem de mult în cazul tinerei.

Tânăra pierdută a fost găsită de un echipaj de poliție care patrula noaptea. Autoritățile i-au cerut femeii să se legitimeze și au întrebat-o ce face, iar aceasta nu a știut să răspundă. Tot ce a spus tânăra a fost că are un frate care lucrează la spălătoria de lângă un magazin cu materiale de constructie si amenajarea casei. Problema a fost că femeia făcea referire la o spălătorie din București, nu cea din Sibiu.

Autoritățile au confirmat spusele femeii, urmând să facă toate demersurile pentru ca tânăra să ajungă în siguranță la familia din Afumați, Ilfov.

Sursa: Turnul Sfatului