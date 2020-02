O tânără a fost trimisă acasă de medicii din București

Foto: stirileprotv.ro

Bernadette este o tânără de 22 de ani din Satu Mare, care, acum două luni de zile, a ajuns la Spitalul de Arşi din Bucureşti. Apartamentul în care locuia cu iubitul ei a fost distrus de o explozie puternică. Totul a pornit de la o instalație de încălzire improvizată. Tânăra a suferit arsuri pe jumătate din corp.

Doctorii i-au spus fetei să se trateze cu cremă de gălbenele

Acum, la două luni după incidentul grav, Bernadette a fost externată, deși nu este complet vindecată.

Fata s-a întors acasă într-o stare precară, potrivit declarațiilor membrilor familiei. Doctorii le-ar fi recomandat rudelor ei să o ia acasă şi să îi aline rănile și durerile cu cremă de galbenele.

“Am primit doar indicaţia să o dăm cu cremă de galbenele şi să o schimbăm la trei zile. Are o infecţie care în momentul de faţă nu este localizată. Nemulţumirea mea este că trebuia să ne facă o mică învăţătura sau să ne spună ce anume am putea face cu o pacientă atât de arsă, cum am putea să o bandajăm”, a declarat Andrea Bota, sora Bernadettei.

Familia susține că rănile tinerei de 22 de ani mai aveau nevoie de timp să se vindece sub supravegherea medicilor. Grav este că la câteva zile distanță starea tinerei s-a înrăutățit, iar acum este internată la terapie intensivă în Arad, şi este conectată la aparate, scrie stirileprotv.ro.

În foaia de ieşire din unitatea medicală, medicii au scris că fata este complet vindecată. (Citeste si: Un medic celebru român: ”Din 4 oameni răciți, unul va fi infectat cu coronavirus”! De ce nu trebuie să ne sperie, totuși, virusul din China?)

Reacția Ministerului Sănătăţii

“Am trimis corpul de control la spitalul de arşi. Mangamentul spitalului a fost schimbat acum 2 săptămâni, urmează să vedem când s-a întâmplat cazul. Nu este normal ca un pacient să fie externat înainte să fie tratat înainte de a se vindeca complet”, susține Oana Grigore, purtător de cuvânt Ministerul Sănătății.