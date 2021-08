O tânără de 17 ani din județul Brașov a dispărut! Care sunt semnalmentele fetei

O fată de 17 ani din județul Brașov este de negăsit 23:50, aug 4, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Autortiățile sunt în alertă, după ce o tânără de 17 ani din localitatea Sânpetru, județul Brașov, a fost dată dispărută. Fata a plecat de acasă marți, 3 august, și nu s-a mai întors. Mama fetei a anunțat Secția 1 Poliție Rurală Feldioara cu privire la dispariția fiicei sale.

Minora are asupra ei telefonul mobil, însă nu a putut fi contactată de nimeni.

Semnalmentele fetei: înălțime: 1,55, greutate: 40 kg, constituție astenică, păr brunet, ochi verzi, față ovală.

Citeste si: Andreea, minora dispărută din Teleorman și căutată de Poliție, mesaj sfidător pe rețelele de socializare! „Vă salut...”

În mommtul dispariției, adolescenta purta adidași de culoare neagră și era îmbrăcată cu tricou, de culoare neagră, pantaloni tip jeans, de culoare albastră. Persoanele care pot ajuta cu informații cu privire la dispariția fetei sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112.

Citeste si: O batrana, in ultimele clipe ale vietii, i-a spus preotului: „La inmormantare, vreau sa mi se puna in mana o lingurita!” Parintele a amutit cand a aflat motivul- bzi.ro

O altă fată a fost dată dispărută pe data de 2 august, în județul Brașov

O tânără de 14 ani din județul Brașov este căutată de autorități

Cu doar o zi în urmă, o altă tânără din județul Brașov a fost dată dispărută. Fata în vârstă de 14 ani din comuna Ticus a plecat de acasă marți, 2 august, și nu s-a mai întors. Autoritățile fac tot posibilul să o găsească pe minoră.

„La data de 02 martie 2021, Sectia 6 Politie Rurala Hoghiz a fost sesizata de catre tatal unei minore, in varsta de 14 ani din localitatea Ticus, judetul Brasov, cu privire la faptul ca fiica sa a plecat de la domiciliu la data de 02 martie 2021 in jurul orei 07,45 si nu a revenit pana in prezent", a transmis IPJ Brasov.

Semnalmentele fetei: înălțime 1,65 metri, greutate circa 40- 45 kg, constituție atletică, fața lunguiață, ochi verzi, păr lung, negru, nas normal, sprâncene normale.

În momentul dispariției, ea purta o bluză de culoare albă, pantaloni tip jeans de culoare albastră, adidași de culoare albă si palton de culoare neagră.