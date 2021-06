O tânără de 30 de ani, bolnavă de cancer, Golden Buzz pe scena talentelor: "Şansele mele de supravieţuire sunt de 2%, dar 2% nu înseamnă 0%

Jane Marczewski [Sursa foto: Captură YouTube] 14:01, iun 14, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

O americancă a impresionat o lume întreagă prin apariția sa la un concurs televizat.

Jane Marczewski, o voce și o poveste impresionantă de viață

Jane Marczewski a captat atenția oamenilor nu doar prin vocea ei, ci și prin povestea de viață pe care o are și pe care a expus-o în fața tuturor. Tânăra americancă suferă de cancer și spune că doctorii i-au dat doar 2% șanse de supraviețuire. Cu toate acestea, Jane a vrut să ofere o lecție tuturor prin optimismul de care dă dovadă și să le explice oamenilor că întotdeauna există speranță, indiferent cât este de mică: "Şansele mele de supravieţuire sunt de 2%, dar 2% nu înseamnă 0%. Înseamnă ceva şi mi-aş dori ca oamenii să ştie cât de uimitor este”.

Jane Marczewski[Sursa foto: Captură YouTube]

Talentata americancă, care provine din Ohio, cunoscută și cu numele de scenă "Nightbird" (n.r. "Pasăre de noapte"), a ales să interpreteze în fața juriului melodia intitulată "It's ok" (n.r. "Este ok"), o melodie originală, compusă chiar de ea.

Jane a afirmat faptul că melodia redă ultimul an din viața ei, referindu-se la lupta pe care a dus-o zi de zi cu boala de care suferă.

În urma interpretării, jurații au fost foarte emoționați și impresionați de timbrul tinerei, fapt ce l-a făcut pe unul dintre ei să apese butonul "Golden Buzz", buton ce o trimite pe Jane direct printre finaliști: „Au fost nişte cântăreţi extraordinari în acest an... şi nu voi spune "da". Îţi ofer, în schimb, altceva“, a spus Simon Cowell, membru al juriului.

Jane Marczewski a rămas uimită la primirea "Golden Buzz-ului" și le-a mulțumit juraților pentru aprecieri.