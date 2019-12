O gălățeancă a povestit pe Facebook un episod care a emoționat-o enorm. S-a întâmplat într-o dimineață, când a coborât din casă să lase gunoiul la ghena din cartierul Țiglina.

Acolo, a avut parte de o surpriză. Un bătrân, despre care avea să afle mai multe, i-a ieșit în cașe și a întrebat-o dacă are mărunțiș pentru o cafea caldă.

"Pe domnul Gheorghe Ceteraș (sper că am înțeles bine) l-am întâlnit când duceam gunoiul, cerându-mi niște mărunțiș pentru o cafea caldă. I-am dat, după care am urcat în casă ca să văd ce zacuști și gemuri mai am. Mâncați? Mănânc, cum să nu, îmi zice bucuros domnul Gheorghe. După cum chiar dumnealui mi-a zis, locuiește în satul de peste Dunăre de Galați, la un cioban care și-a făcut milă de el și l-a cazat într-un grajd.

LATER EDIT: Zona în care l-am găsit e Țiglina, pe Saturn, lângă Gamacris, ghena de gunoi de lângă blocurile turn I (se vede din strada Saturn). Când și dacă îl mai văd am să îl anunț să stea pe acolo pentru că-și mai doresc oameni să îl ajute. Cred că cele mai multe șanse de a fi găsit sunt dimineața, când vine Ecosal să ridice gunoiul. Mulțumesc mult!", este mesajul autoarei postat pe Facebook.